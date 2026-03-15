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▲《罪人》入圍本屆奧斯卡16項大獎，也打破史上紀錄，近日越來越受看好有機會搶下最佳男主角等獎。（圖／華納兄弟提供）

▲麥可·B·喬丹以《罪人》入圍奧斯卡影帝，得獎呼聲近期逐漸攀高，目前最受看好。（圖／美聯社／達志影像）

▲《一戰再戰》被視為最有機會得到最佳影片的強棒，其他對手的氣勢都明顯差一大截。（圖／摘自IMDb）

▲已有兩座奧斯卡影帝榮銜的西恩潘（如圖），今年以《一戰再戰》得到最佳男配角的聲勢也不低。（圖／摘自IMDb）

第98屆奧斯卡金像獎頒獎典禮將於台灣時間明（16）日上午7點在好萊塢杜比劇院舉行，Disney+獨家直播。今年最戲劇化的莫過於影帝大戰，從《一戰再戰》李奧納多狄卡皮歐領跑，到《橫衝直闖》的「甜茶」提摩西夏勒梅接連奪下評論家選擇獎、金球獎後聲勢衝上來，被看好了大半個賽季，突然在最近呼聲被《罪人》麥可·B·喬丹明顯超越，各方認為他公關戰的策略失誤、後面大翻車有很大影響。小金人之爭進入最後關頭，綜合歐美各大媒體與賭盤的推測，《一戰再戰》有機會抱走最佳影片、導演（保羅湯瑪斯安德森）兩大獎，唯一勉強有機會翻盤的只有《罪人》，但《罪人》最有可能逆轉勝的項目卻是麥可·B·喬丹入圍的最佳男主角。他的呼聲在奪下美國演員工會獎後一路攀升，甚至明顯超越之前備受看好、但遭錯誤公關策略拖垮的提摩西夏勒梅，有望成為今年奧斯卡的驚喜焦點。過去的奧斯卡在頒獎前，各大前哨戰已將最後的大贏家提前揭曉光光，能在一堆前哨獎獲得肯定的入圍者，也不太意外就會是最後抱走小金人的贏家，久而久之，頒獎典禮變得不太刺激，觀眾早就清楚哪些人哪些影片會得獎，看頒獎典禮轉播的吸引力少了一大半，媒體也期待戰況越波折、態勢越混沌才更有意思，今年顯然這個需求就靠影帝的結果來滿足。提摩西夏勒梅早先取得優勢，可是他勝出的評論家選擇獎、金球獎，投票會員的組成都與奧斯卡的投票成員有很大差別，彼此口味不一定會一致。加上他這次以《橫衝直闖》角逐影帝，採用製造龐大網路聲量的方式作為主要造勢手段，傳統的宣傳策略他都不太實行，讓不少資深的投票會員對他產生隔閡，不想讓他太快如願得獎，後期又有他稱歌劇、芭蕾舞已沒人關注的失言風波，優勢瞬間瓦解。有意思的是，提摩西奪獎氣勢削弱，支持者卻沒有跑到李奧納多狄卡皮歐這方，反倒是被麥可·B·喬丹吸走。麥可的作品《罪人》在北美上映時叫好又叫座，這次還入圍了16項、刷新奧斯卡史上紀錄，照往年的情況，《罪人》在最佳影片與導演的得獎機率也會比其他對手略高一些，然而《一戰再戰》已經先在美國製片、導演等工會拿了一輪大獎，幾乎毫無弱點，《罪人》要在這兩大獎翻盤，難度不低。曾並列奧斯卡入圍項數最多的3大強片《彗星美人》、《鐵達尼號》、《樂來越愛你》，都獲14項提名，前兩者最後得到最佳影片與導演兩大獎，《樂來越愛你》雖然發生了最佳影片頒錯獎的烏龍、只當了最佳影片得主不到3分鐘，卻真的獲得了最佳導演獎，因此《罪人》照理應能在最佳導演與最佳影片至少拿下一項，有些媒體已經改押這部片得到最佳影片，而非《一戰再戰》，就看明天的典禮會否有意外。今年奧斯卡重要獎項中最不可能爆冷門的，莫過於最佳女主角，《哈姆奈特》潔西伯克利幾乎被所有歐美媒體預測會是最後的勝利者，其他對手加起來也沒有她的勝出機率高。最佳男女配角根據目前最後階段的預測，以《一戰再戰》西恩潘、《凶器》艾美麥蒂根的獲獎希望較高。