南韓天團BTS防彈少年團將於本週20日帶著新專輯《ARIRANG》回歸樂壇，官方今（16）日透過Weverse宣布同步啟動大型城市企劃「BTS THE CITY ARIRANG SEOUL」，活動將從3月20日一路延續到4月19日，在首爾市區多個地標同步展開，粉絲可依時間與地點參與限定體驗，包括崇禮門、南山首爾塔、東大門設計廣場（DDP）、盤浦大橋月光彩虹噴泉等地的光雕秀，漢江公園還會上演約15分鐘的無人機燈光表演，光化門廣場則設置大型戶外LED電光看板持續播放BTS回歸相關影片，許多地點也規劃打卡集章的互動活動，把整座城市都化身成專屬BTS的期間限定舞台《NOWNEWS今日新聞》本篇已整理出所有相關活動的時間與地點懶人包，讓ARMY一次掌握。
以下為本文重點：
📍BTS《ARIRANG》回歸演唱會時間、地點
📍BTS《ARIRANG》戶外活動盤點、時間、地點
📍BTS《ARIRANG》所有線下宣傳活動
📍BTS《ARIRANG》所有線下體驗活動
📍BTS《ARIRANG》周邊商品快閃店時間、地點
📍BTS《ARIRANG》城市光觀資訊
📍BTS《ARIRANG》住宿優惠資訊
📍BTS《ARIRANG》餐飲品牌合作
📍BTS《ARIRANG》金融合作
📍BTS《ARIRANG》城市行銷宣傳注意事項
「BTS THE CITY ARIRANG SEOUL」是為了紀念BTS在3月20日新專輯《ARIRANG》發行與啟動全新世界巡演而打造的企劃，整個首爾市區將推出多樣化活動，讓大家用不同的方式體驗BTS的新音樂與想傳達的訊息。
活動詳細資訊：
●集章任務地點與需預約場所，請參考地圖，相關規則也請查看下方說明
●預約頁面（預計2026年3月17日上午10點KST開放）
●集章任務公告（預計2026年3月19日上午11點KST開放）
●BTS回歸無人機燈光秀公告（預計2026年3月20日上午11點KST開放）
BTS首爾城市活動相關資訊官網
📍BTS《ARIRANG》回歸演唱會時間、地點
BTS《ARIRANG》回歸演唱會（可參與集章任務／免費）
日期：2026年3月21日（六）台灣時間晚間7點／韓國時間晚間8點
地點：光化門廣場
直播：Netflix（全球同步直播）
BTS WORLD TOUR ARIRANG GOYANG首場場（可參與集章任務）
日期：2026年4月9日、4月11日、4月12日
地點：高陽體育場
其他國家演唱會資訊
📍BTS《ARIRANG》戶外活動盤點、時間、地點
地標燈光活動
崇禮門 BTS回歸媒體光雕秀（可參集章任務／預約制參加）
時間：2026年3月20日19:00－3月21日00:00
地點：崇禮門
南山首爾塔 BTS回歸媒體光雕秀
時間：2026年3月20日19:00－22:30
地點：南山首爾塔
✅營業時間內皆可觀賞
光化門廣場 BTS回歸戶外大型廣告
時間：2026年3月20日19:00－3月22日00:00
地點：光化門廣場
✅每小時05分、25分、45分播放一次
✅實際時間可能依各媒體公司營運安排調整
DDP音樂燈光秀
時間：2026年3月20日19:00－4月12日22:00
地點：東大門設計廣場DDP
✅每30分鐘播放一次
盤浦大橋月光彩虹噴泉音樂燈光秀
時間：2026年3月21日－3月22日
地點：盤浦大橋月光彩虹噴泉
✅開放觀賞時間19:30－20:30
✅可能因天氣或現場情況調整
📍BTS《ARIRANG》所有線下宣傳活動
BTS回歸無人機燈光秀（可參與集章任務）
時間：2026年3月20日20:30－20:45
地點：纛島漢江公園
✅免費觀賞，無需預約
✅可能因天氣或現場情況調整
新世界廣場媒體光雕（可參與集章任務）
時間：2026年3月20日13:00－5月10日
地點：新世界百貨總店廣場
✅營業時間內整點播放
清溪川 Love Quarter 1
時間：2026年4月6日－4月19日19:00－22:00
地點：清溪川毛廛橋至廣通橋
✅營業時間內皆可觀賞
清溪川 Love Quarter 2
時間：2026年4月6日－4月19日20:00－21:00
地點：清溪川柳樹橋至五間水橋
✅營業時間內皆可觀賞
龍山站（IPARKMALL）Love Quarter
時間：2026年4月6日－4月19日
地點：龍山站廣場階梯
✅營業時間內皆可觀賞
韓國國立現代美術館 Love Quarter（可參與集章任務）
時間：2026年3月20日－4月19日10:00－21:00
地點：首爾館花園（1樓）
✅外牆媒體展示：週一、週二、週四、週五、週日18:00－21:00
市廳站三星總部 monimo BTS回歸媒體光雕（可參與集章任務）
時間：2026年3月20日19:00－4月19日23:00
地點：太平路三星本館
✅營業時間內皆可觀賞
📍BTS《ARIRANG》所有線下體驗活動
DDP ARMY廣場（可參與集章任務／預約制參加）
時間：2026年4月6日－4月12日
地點：DDP博物館展覽館1
✅需提前預約
Love Song Lounge（可參與集章任務／預約制參加）
時間：2026年3月20日－3月22日10:00－20:00
地點：汝矣島漢江公園活動廣場
✅部分活動需現場預約
Listening Party CJ CGV
時間：2026年3月22日12:00－18:00
地點：CGV龍山IPARKMALL
✅需提前購票
After Party
時間：2026年4月8日－4月12日
地點：EDLS
✅需購票參加
Photoism
時間：2026年3月20日－4月19日
✅可在首爾各地尋找隱藏拍照點，並體驗限定相框拍貼
Samsung江南Galaxy Studio體驗（可參與集章任務）
時間：2026年3月20日－4月19日
地點：Samsung江南
✅參與方式
①觀看Galaxy x BTS影片並掃描QR Code完成認證
②到1樓Galaxy Studio體驗Galaxy S26 Ultra並領取限定商品（每日限500人）
📍BTS《ARIRANG》周邊商品快閃店時間、地點
BTS POP-UP：ARIRANG（需預約）
時間：2026年3月20日－4月12日
地點：HYBE龍山1樓
BTS POP-UP：ARIRANG（需預約）
時間：2026年3月20日－4月12日
地點：新世界百貨THE HERITAGE 4樓
📍BTS《ARIRANG》城市光觀資訊
Kakao T與k.ride
時間：2026年3月20日－4月19日
使用k.ride或Kakao T即可輕鬆前往THE CITY各活動地點
✅輸入優惠碼：BTSKRIDE
首爾城市觀光巴士 Tiger Bus
時間：2026年3月22日－4月19日
地點：首爾鍾路區、中區（北村、西村一帶）
✅需提前預約
📍BTS《ARIRANG》住宿優惠資訊
Paradise City
時間：2026年3月20日－4月19日
JW Marriott Hotel Seoul
時間：2026年3月20日－4月19日
The Westin Seoul Parnas
時間：2026年3月20日－4月19日
Seoul Dragon City
時間：2026年4月3日－4月18日
✅以上飯店皆提供BTS聯名餐飲活動
📍BTS《ARIRANG》餐飲品牌合作
Compose Coffee
時間：2026年3月20日－4月13日
CHUNG KI WA TOWN
時間：2026年3月20日－4月19日
artisee
時間：2026年3月20日－4月19日
CUCHARA
時間：2026年3月20日－4月19日
Ourhome Culinary Square
時間：2026年3月20日－4月13日
Yoon Haeundae Galbi
時間：2026年3月20日－4月13日
Baemin合作西村／北村咖啡店
時間：2026年4月6日－4月19日
📍BTS《ARIRANG》金融合作
monimo限定禮品卡／商品包
時間：2026年3月20日－4月19日
monimo Nanum捐款亭
時間：2026年3月20日－4月19日
monimo Pay折扣活動
時間：2026年4月6日－4月19日
滿7000韓元折扣7000韓元
📍BTS《ARIRANG》城市行銷宣傳注意事項
●所有活動時間與內容可能因天氣或現場狀況調整。
●部分活動需提前預約，詳情將另行公告。
●部分活動有人數限制並依安全規範進行管理。
●活動現場拍攝的照片與影片可能用於主辦單位宣傳。
●參與活動即視為同意肖像權使用。
●誠摯邀請大家透過「BTS THE CITY ARIRANG SEOUL」，以最特別的方式參與防彈少年團的新旅程。
●依現場情況場地可能限制入場人數。
●請遵守現場工作人員指示與安全規範。
●主辦單位也將盡最大努力確保所有參與者的安全與活動順利進行。
我是廣告 請繼續往下閱讀
📍BTS《ARIRANG》回歸演唱會時間、地點
📍BTS《ARIRANG》戶外活動盤點、時間、地點
📍BTS《ARIRANG》所有線下宣傳活動
📍BTS《ARIRANG》所有線下體驗活動
📍BTS《ARIRANG》周邊商品快閃店時間、地點
📍BTS《ARIRANG》城市光觀資訊
📍BTS《ARIRANG》住宿優惠資訊
📍BTS《ARIRANG》餐飲品牌合作
📍BTS《ARIRANG》金融合作
📍BTS《ARIRANG》城市行銷宣傳注意事項
活動詳細資訊：
●集章任務地點與需預約場所，請參考地圖，相關規則也請查看下方說明
●預約頁面（預計2026年3月17日上午10點KST開放）
●集章任務公告（預計2026年3月19日上午11點KST開放）
●BTS回歸無人機燈光秀公告（預計2026年3月20日上午11點KST開放）
BTS首爾城市活動相關資訊官網
📍BTS《ARIRANG》回歸演唱會時間、地點
BTS《ARIRANG》回歸演唱會（可參與集章任務／免費）
日期：2026年3月21日（六）台灣時間晚間7點／韓國時間晚間8點
地點：光化門廣場
直播：Netflix（全球同步直播）
BTS WORLD TOUR ARIRANG GOYANG首場場（可參與集章任務）
日期：2026年4月9日、4月11日、4月12日
地點：高陽體育場
其他國家演唱會資訊
📍BTS《ARIRANG》戶外活動盤點、時間、地點
地標燈光活動
崇禮門 BTS回歸媒體光雕秀（可參集章任務／預約制參加）
時間：2026年3月20日19:00－3月21日00:00
地點：崇禮門
南山首爾塔 BTS回歸媒體光雕秀
時間：2026年3月20日19:00－22:30
地點：南山首爾塔
✅營業時間內皆可觀賞
光化門廣場 BTS回歸戶外大型廣告
時間：2026年3月20日19:00－3月22日00:00
地點：光化門廣場
✅每小時05分、25分、45分播放一次
✅實際時間可能依各媒體公司營運安排調整
DDP音樂燈光秀
時間：2026年3月20日19:00－4月12日22:00
地點：東大門設計廣場DDP
✅每30分鐘播放一次
盤浦大橋月光彩虹噴泉音樂燈光秀
時間：2026年3月21日－3月22日
地點：盤浦大橋月光彩虹噴泉
✅開放觀賞時間19:30－20:30
✅可能因天氣或現場情況調整
📍BTS《ARIRANG》所有線下宣傳活動
BTS回歸無人機燈光秀（可參與集章任務）
時間：2026年3月20日20:30－20:45
地點：纛島漢江公園
✅免費觀賞，無需預約
✅可能因天氣或現場情況調整
新世界廣場媒體光雕（可參與集章任務）
時間：2026年3月20日13:00－5月10日
地點：新世界百貨總店廣場
✅營業時間內整點播放
清溪川 Love Quarter 1
時間：2026年4月6日－4月19日19:00－22:00
地點：清溪川毛廛橋至廣通橋
✅營業時間內皆可觀賞
清溪川 Love Quarter 2
時間：2026年4月6日－4月19日20:00－21:00
地點：清溪川柳樹橋至五間水橋
✅營業時間內皆可觀賞
龍山站（IPARKMALL）Love Quarter
時間：2026年4月6日－4月19日
地點：龍山站廣場階梯
✅營業時間內皆可觀賞
韓國國立現代美術館 Love Quarter（可參與集章任務）
時間：2026年3月20日－4月19日10:00－21:00
地點：首爾館花園（1樓）
✅外牆媒體展示：週一、週二、週四、週五、週日18:00－21:00
市廳站三星總部 monimo BTS回歸媒體光雕（可參與集章任務）
時間：2026年3月20日19:00－4月19日23:00
地點：太平路三星本館
✅營業時間內皆可觀賞
📍BTS《ARIRANG》所有線下體驗活動
DDP ARMY廣場（可參與集章任務／預約制參加）
時間：2026年4月6日－4月12日
地點：DDP博物館展覽館1
✅需提前預約
Love Song Lounge（可參與集章任務／預約制參加）
時間：2026年3月20日－3月22日10:00－20:00
地點：汝矣島漢江公園活動廣場
✅部分活動需現場預約
Listening Party CJ CGV
時間：2026年3月22日12:00－18:00
地點：CGV龍山IPARKMALL
✅需提前購票
After Party
時間：2026年4月8日－4月12日
地點：EDLS
✅需購票參加
Photoism
時間：2026年3月20日－4月19日
✅可在首爾各地尋找隱藏拍照點，並體驗限定相框拍貼
Samsung江南Galaxy Studio體驗（可參與集章任務）
時間：2026年3月20日－4月19日
地點：Samsung江南
✅參與方式
①觀看Galaxy x BTS影片並掃描QR Code完成認證
②到1樓Galaxy Studio體驗Galaxy S26 Ultra並領取限定商品（每日限500人）
📍BTS《ARIRANG》周邊商品快閃店時間、地點
BTS POP-UP：ARIRANG（需預約）
時間：2026年3月20日－4月12日
地點：HYBE龍山1樓
BTS POP-UP：ARIRANG（需預約）
時間：2026年3月20日－4月12日
地點：新世界百貨THE HERITAGE 4樓
📍BTS《ARIRANG》城市光觀資訊
Kakao T與k.ride
時間：2026年3月20日－4月19日
使用k.ride或Kakao T即可輕鬆前往THE CITY各活動地點
✅輸入優惠碼：BTSKRIDE
首爾城市觀光巴士 Tiger Bus
時間：2026年3月22日－4月19日
地點：首爾鍾路區、中區（北村、西村一帶）
✅需提前預約
📍BTS《ARIRANG》住宿優惠資訊
Paradise City
時間：2026年3月20日－4月19日
JW Marriott Hotel Seoul
時間：2026年3月20日－4月19日
The Westin Seoul Parnas
時間：2026年3月20日－4月19日
Seoul Dragon City
時間：2026年4月3日－4月18日
✅以上飯店皆提供BTS聯名餐飲活動
📍BTS《ARIRANG》餐飲品牌合作
Compose Coffee
時間：2026年3月20日－4月13日
CHUNG KI WA TOWN
時間：2026年3月20日－4月19日
artisee
時間：2026年3月20日－4月19日
CUCHARA
時間：2026年3月20日－4月19日
Ourhome Culinary Square
時間：2026年3月20日－4月13日
Yoon Haeundae Galbi
時間：2026年3月20日－4月13日
Baemin合作西村／北村咖啡店
時間：2026年4月6日－4月19日
📍BTS《ARIRANG》金融合作
monimo限定禮品卡／商品包
時間：2026年3月20日－4月19日
monimo Nanum捐款亭
時間：2026年3月20日－4月19日
monimo Pay折扣活動
時間：2026年4月6日－4月19日
滿7000韓元折扣7000韓元
📍BTS《ARIRANG》城市行銷宣傳注意事項
●所有活動時間與內容可能因天氣或現場狀況調整。
●部分活動需提前預約，詳情將另行公告。
●部分活動有人數限制並依安全規範進行管理。
●活動現場拍攝的照片與影片可能用於主辦單位宣傳。
●參與活動即視為同意肖像權使用。
●誠摯邀請大家透過「BTS THE CITY ARIRANG SEOUL」，以最特別的方式參與防彈少年團的新旅程。
●依現場情況場地可能限制入場人數。
●請遵守現場工作人員指示與安全規範。
●主辦單位也將盡最大努力確保所有參與者的安全與活動順利進行。