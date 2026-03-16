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▲BTS城市宣傳體驗活動資訊表。（圖／Weverse）

BTS首爾城市活動相關資訊官網

📍BTS《ARIRANG》回歸演唱會時間、地點

（可參與集章任務／免費）

（可參與集章任務）

📍BTS《ARIRANG》戶外活動盤點、時間、地點

（可參集章任務／預約制參加）

📍BTS《ARIRANG》所有線下宣傳活動

（可參與集章任務）

（可參與集章任務）

（可參與集章任務）

（可參與集章任務）

📍BTS《ARIRANG》所有線下體驗活動

（可參與集章任務／預約制參加）

（可參與集章任務／預約制參加）

（可參與集章任務）

📍BTS《ARIRANG》周邊商品快閃店時間、地點

（需預約）

（需預約）

📍BTS《ARIRANG》城市光觀資訊

📍BTS《ARIRANG》住宿優惠資訊

📍BTS《ARIRANG》餐飲品牌合作

📍BTS《ARIRANG》金融合作

📍BTS《ARIRANG》城市行銷宣傳注意事項

南韓天團BTS防彈少年團將於本週20日帶著新專輯《ARIRANG》回歸樂壇，官方今（16）日透過Weverse宣布同步啟動大型城市企劃「BTS THE CITY ARIRANG SEOUL」，活動將從3月20日一路延續到4月19日，在首爾市區多個地標同步展開，粉絲可依時間與地點參與限定體驗，包括崇禮門、南山首爾塔、東大門設計廣場（DDP）、盤浦大橋月光彩虹噴泉等地的光雕秀，漢江公園還會上演約15分鐘的無人機燈光表演，光化門廣場則設置大型戶外LED電光看板持續播放BTS回歸相關影片，許多地點也規劃打卡集章的互動活動，把整座城市都化身成專屬BTS的期間限定舞台《NOWNEWS今日新聞》本篇已整理出所有相關活動的時間與地點懶人包，讓ARMY一次掌握。📍BTS《ARIRANG》回歸演唱會時間、地點📍BTS《ARIRANG》戶外活動盤點、時間、地點📍BTS《ARIRANG》所有線下宣傳活動📍BTS《ARIRANG》所有線下體驗活動📍BTS《ARIRANG》周邊商品快閃店時間、地點📍BTS《ARIRANG》城市光觀資訊📍BTS《ARIRANG》住宿優惠資訊📍BTS《ARIRANG》餐飲品牌合作📍BTS《ARIRANG》金融合作📍BTS《ARIRANG》城市行銷宣傳注意事項「BTS THE CITY ARIRANG SEOUL」是為了紀念BTS在3月20日新專輯《ARIRANG》發行與啟動全新世界巡演而打造的企劃，整個首爾市區將推出多樣化活動，讓大家用不同的方式體驗BTS的新音樂與想傳達的訊息。活動詳細資訊：●集章任務地點與需預約場所，請參考地圖，相關規則也請查看下方說明●預約頁面（預計2026年3月17日上午10點KST開放）●集章任務公告（預計2026年3月19日上午11點KST開放）●BTS回歸無人機燈光秀公告（預計2026年3月20日上午11點KST開放）BTS《ARIRANG》回歸演唱會日期：2026年3月21日（六）台灣時間晚間7點／韓國時間晚間8點地點：光化門廣場直播：（全球同步直播）BTS WORLD TOUR ARIRANG GOYANG首場場日期：2026年4月9日、4月11日、4月12日地點：高陽體育場地標燈光活動崇禮門 BTS回歸媒體光雕秀時間：2026年3月20日19:00－3月21日00:00地點：崇禮門南山首爾塔 BTS回歸媒體光雕秀時間：2026年3月20日19:00－22:30地點：南山首爾塔✅營業時間內皆可觀賞光化門廣場 BTS回歸戶外大型廣告時間：2026年3月20日19:00－3月22日00:00地點：光化門廣場✅每小時05分、25分、45分播放一次✅實際時間可能依各媒體公司營運安排調整DDP音樂燈光秀時間：2026年3月20日19:00－4月12日22:00地點：東大門設計廣場DDP✅每30分鐘播放一次盤浦大橋月光彩虹噴泉音樂燈光秀時間：2026年3月21日－3月22日地點：盤浦大橋月光彩虹噴泉✅開放觀賞時間19:30－20:30✅可能因天氣或現場情況調整BTS回歸無人機燈光秀時間：2026年3月20日20:30－20:45地點：纛島漢江公園✅免費觀賞，無需預約✅可能因天氣或現場情況調整新世界廣場媒體光雕時間：2026年3月20日13:00－5月10日地點：新世界百貨總店廣場✅營業時間內整點播放清溪川 Love Quarter 1時間：2026年4月6日－4月19日19:00－22:00地點：清溪川毛廛橋至廣通橋✅營業時間內皆可觀賞清溪川 Love Quarter 2時間：2026年4月6日－4月19日20:00－21:00地點：清溪川柳樹橋至五間水橋✅營業時間內皆可觀賞龍山站（IPARKMALL）Love Quarter時間：2026年4月6日－4月19日地點：龍山站廣場階梯✅營業時間內皆可觀賞韓國國立現代美術館 Love Quarter時間：2026年3月20日－4月19日10:00－21:00地點：首爾館花園（1樓）✅外牆媒體展示：週一、週二、週四、週五、週日18:00－21:00市廳站三星總部 monimo BTS回歸媒體光雕時間：2026年3月20日19:00－4月19日23:00地點：太平路三星本館✅營業時間內皆可觀賞DDP ARMY廣場時間：2026年4月6日－4月12日地點：DDP博物館展覽館1✅需提前預約Love Song Lounge時間：2026年3月20日－3月22日10:00－20:00地點：汝矣島漢江公園活動廣場✅部分活動需現場預約Listening Party CJ CGV時間：2026年3月22日12:00－18:00地點：CGV龍山IPARKMALL✅需提前購票After Party時間：2026年4月8日－4月12日地點：EDLS✅需購票參加Photoism時間：2026年3月20日－4月19日✅可在首爾各地尋找隱藏拍照點，並體驗限定相框拍貼Samsung江南Galaxy Studio體驗時間：2026年3月20日－4月19日地點：Samsung江南✅參與方式①觀看Galaxy x BTS影片並掃描QR Code完成認證②到1樓Galaxy Studio體驗Galaxy S26 Ultra並領取限定商品（每日限500人）BTS POP-UP：ARIRANG時間：2026年3月20日－4月12日地點：HYBE龍山1樓BTS POP-UP：ARIRANG時間：2026年3月20日－4月12日地點：新世界百貨THE HERITAGE 4樓Kakao T與k.ride時間：2026年3月20日－4月19日使用k.ride或Kakao T即可輕鬆前往THE CITY各活動地點✅輸入優惠碼：BTSKRIDE首爾城市觀光巴士 Tiger Bus時間：2026年3月22日－4月19日地點：首爾鍾路區、中區（北村、西村一帶）✅需提前預約Paradise City時間：2026年3月20日－4月19日JW Marriott Hotel Seoul時間：2026年3月20日－4月19日The Westin Seoul Parnas時間：2026年3月20日－4月19日Seoul Dragon City時間：2026年4月3日－4月18日Compose Coffee時間：2026年3月20日－4月13日CHUNG KI WA TOWN時間：2026年3月20日－4月19日artisee時間：2026年3月20日－4月19日CUCHARA時間：2026年3月20日－4月19日Ourhome Culinary Square時間：2026年3月20日－4月13日Yoon Haeundae Galbi時間：2026年3月20日－4月13日Baemin合作西村／北村咖啡店時間：2026年4月6日－4月19日monimo限定禮品卡／商品包時間：2026年3月20日－4月19日monimo Nanum捐款亭時間：2026年3月20日－4月19日monimo Pay折扣活動時間：2026年4月6日－4月19日滿7000韓元折扣7000韓元●所有活動時間與內容可能因天氣或現場狀況調整。●部分活動需提前預約，詳情將另行公告。●部分活動有人數限制並依安全規範進行管理。●活動現場拍攝的照片與影片可能用於主辦單位宣傳。●參與活動即視為同意肖像權使用。●誠摯邀請大家透過「BTS THE CITY ARIRANG SEOUL」，以最特別的方式參與防彈少年團的新旅程。●依現場情況場地可能限制入場人數。●請遵守現場工作人員指示與安全規範。●主辦單位也將盡最大努力確保所有參與者的安全與活動順利進行。