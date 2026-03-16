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▲奧斯卡觀眾手上原本都沒東西，後來者EJAE、AUDREY NUNA、REI AMI登台表演〈Golden〉，全場都揮舞金色手燈，李奧納多、葛妮絲派特洛也都被拍到畫面。（圖／翻攝Disney+）

HUNTR登奧斯卡唱〈Golden〉 台下大咖揮金棒應援超狂

〈Golden〉拿最佳原創歌曲 EJAE哽咽：曾愛K-pop被嘲笑

《Kpop 獵魔女團》有多厲害？破5億觀看讓Netflix確定製作續集

▲《Kpop 獵魔女團》主題曲〈Golden〉拿下奧斯卡最佳原創歌曲，EJAE上台哽咽的說，她過去喜歡K-pop總是被嘲笑，現在看到大家都熱衷聽韓樂、還會學韓文，讓她好感動。（圖／美聯社）

第98屆奧斯卡金像獎今（16）日開獎，Netflix動畫電影《Kpop 獵魔女團》不只在典禮上大放異彩，一口氣擊敗《動物方程式2》拿下最佳動畫長片，電影主題曲〈Golden〉也奪下最佳原創歌曲。更罕見的是，當晚由HUNTR/X三位歌手EJAE、AUDREYNUNA、REIAMI登台演唱〈Golden〉時，全場觀眾突然同步拿出「黃金應援棒」跟著節奏搖擺，鏡頭還捕捉到李奧納多狄卡皮歐、艾瑪史東、「鋼鐵人小辣椒」葛妮絲派特洛與導演趙婷等好萊塢大咖一起揮燈應援的畫面，讓原本莊重的奧斯卡典禮瞬間變成大型K-pop演唱會現場。當《獵魔女團》HUNTR/X的「魯米」EJAE、「米拉」AUDREY NUNA、「佐依」Rei Ami合體站上舞台演唱〈Golden〉時，奧斯卡頒獎典禮現場氣氛立刻嗨炸，因為原本台下觀眾手上完全沒有任何應援物，但音樂前奏一響起，整個好萊塢杜比劇院的觀眾突然亮起滿滿黃金燈海，隨著節奏左右搖擺，鏡頭掃到艾瑪史東時，她笑著揮手燈、李奧納多跟著節奏晃動，「小辣椒」葛妮絲派特洛也拿著金棒擺動，被形容是「奧斯卡史上最難得的名場面」。表演結束後，典禮隨即公布最佳原創歌曲得主，〈Golden〉成功拿下大獎，EJAE聽到唱名瞬間激動落淚，上台領獎時一度哽咽表示：「我得獎了，我的天啊，我愛你們！」她回憶自己從小因為喜歡K-pop曾被嘲笑，但現在全世界都在唱這首歌，甚至一起唱出韓文歌詞，「我真的非常驕傲。」她也感性表示，這首歌與這座獎其實不只是成功，而是象徵堅持與韌性，並感謝父母、哥哥、未婚夫與一路支持她的經紀人。隨著奧斯卡再添一座獎盃，《Kpop 獵魔女團》的聲勢持續延燒，Netflix也正式宣布續集計畫，向粉絲喊話下一個篇章正在準備中，仍由導演梅姬姜與克里斯艾伯翰斯再度聯手執導並負責劇本，延續第一部建立的世界觀與角色故事，確認這個IP將繼續擴大。《Kpop 獵魔女團》這部作品自2025年6月上線後迅速爆紅，在Netflix累計觀看次數突破5億次，一舉超越《魷魚遊戲》第一季的紀錄，並在同年7月29日被官方認證為平台史上觀看最多的原創動畫電影。除了在動畫類型出現斷層式領先，甚至連真人影集代表作都被壓過，成為串流平台少見的現象級作品。獎項方面，《Kpop 獵魔女團》自推出後幾乎橫掃各大影視與音樂獎項，不只拿下第83屆金球獎最佳動畫片，還被《時代雜誌》評選為2025年度突破代表作，在第53屆安妮獎更獲得10項提名。電影原聲帶同樣氣勢驚人，〈Golden〉今年先在第68屆葛萊美獎奪下最佳視覺媒體歌曲，成為首支獲獎的K-pop歌曲，如今再抱回奧斯卡最佳原創歌曲，加上電影奪下最佳動畫長片，讓這部動畫在奧斯卡舞台完成關鍵里程碑。