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▲金鍾國（中）因耳蝸出問題，由哈哈（右）攙扶進場。（圖／翻攝自《Running Man》）

49歲韓國男星金鍾國（金鐘國）去年無預警公開婚訊後，9月就舉辦非公開婚禮完成終身大事，而新娘的身分至今仍是個謎。不料才結婚半年，金鍾國近日竟自爆身體亮紅燈，罹患罕見疾病，在錄製《Running Man》時，由哈哈攙扶進場，而一旁成員雖然擔心，但也狂虧他，池錫辰還笑喊「今天就是我的機會」，讓大家笑翻。金鍾國在近日最新的《Running Man》集數中，一開場就由哈哈攙扶出場，池錫辰向製作單位解釋金鍾國最近身體不太好，本人也透露是耳蝸出問題，所以會平衡感不佳，需要有人扶著，但他也表示醫生有說過了一周就會好轉，還超敬業承諾會努力說話，絕不偷懶。金鍾國抱病工作，也不免被成員們狂虧，劉在錫爆料說看到金鍾國不舒服後，就叫對方回家，但他堅持不回去，沒想到金鍾國直接把鍋甩給媽媽，表示自己有告知媽媽自己身體不舒服，但媽媽卻說「還是要錄影吧」，出乎意料的結果，直接讓大家笑翻。而一旁的最弱成員池錫辰則馬上幽默表示「我有一種感覺，覺得今天就是我的機會」，想趁金鍾國狀況不佳的時候打敗他，不變的野心直接引發爆笑。金鍾國自從傳出婚訊以來，一直都對妻子的身分保密到家，就連婚禮當天也沒有流出任何照片，整場婚禮宛如007行動。而關於老婆的職業，他本人只透露女方是圈外人，由於金鍾國結婚前經常飛美國，因此也有粉絲推測，老婆之前應該住在美國，更傳出她是38歲的某化妝品公司CEO，但金鍾國從未回應這些捕風捉影的流言。而日前錄製節目《屋塔房的問題兒們》時，金鍾國難得聊到老婆，害羞透露：「其實結婚前就認識她了」，坦言對方是認識很久的女生，本來只把她當妹妹看待，「但某個瞬間突然覺得…和這個人結婚的話，應該會很幸福吧！」於是才跟女方告白，並順利展開交往、修成正果。