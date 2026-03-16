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▲林李智公開自己花40億、貸款32億買房、改造建築物的過程，卻賣慘說利息1200萬韓元，要粉絲幫幫忙。（圖／IG@leezyhaein）

林李智買40億建築當包租婆 月收600萬韓元、利息1200萬韓元

林李智介紹 獲封「韓國版廣末涼子」穿著清涼搏版面

韓團女團Gangkiz前成員林李智（前藝名：李海仁）因為精緻長相與俏麗短髮，，目前為YouTuber的她，公開買下40億韓元（約台幣9600萬元）建築後當包租婆的壓力，透露建物出租率只有50%，每月利息1200萬韓元（約台幣28萬元），但租金收入只有600萬韓元（約台幣14萬元），每個月還要自掏腰包貼補600萬韓元，直言現在仍有6間店面是空租狀態，讓她忍不住發文徵求粉絲應援，只是她一句自稱「為了生計才當房東」不僅沒換來同情，反而在網路上掀起一波冷嘲熱諷：「那就賣掉啊！」林李智今年2月公開實現買40億韓元（約台幣9600萬元）建物的夢想，還拍片分享買樓過程，但後來她坦言其中32億韓元是貸款，簽約那天手都在發抖，甚至因為每天晚上都在算利息，幾乎到了睡不著的程度，最後還是選擇相信決定，甚至把這筆龐大債務視為人生成長的一部分。林李智昨天在IG發文：「每個月利息1200萬韓元（約台幣28萬元）、每月租金收入600萬韓元（約台幣14萬元）。」剩下的600萬缺口得自己補上，直言：「老實講真的有點害怕。」她也順勢球粉絲幫忙、替空店面找租客，目前有6間店面仍空著，「如果有人正在找店面，歡迎私訊或寄信詢問。」還說之後會繼續公開填補空置店面的過程。她這賣苦求應援的貼文一曝光，立刻引網友反彈，特別是她一句「為了生計才當房東」感到不滿，有人形容這說法就像「熱的冰美式」非常矛盾，尤其是用一般民眾難以想像的資產與貸款規模來談困境，相當反感，若沒能力付利息就把它賣掉。林李智現年39歲，學生時期就因亮眼外型在韓國知名「5大臉讚」論壇爆紅，被選為「第2期臉讚」，還因此被冠上「韓國版廣末涼子」稱號，之後開始接到演藝圈邀約。她2005年以廣告模特兒身分出道，2007年正式展開演員活動，之後還赴日發展，2010年靠多部電視劇打開知名度。除了演員身分，她2012年還曾加入T-ara同門姊妹團Gangkiz擔任主唱，只不過團體活動時間不長，2013年退團後便各自發展。2018年後，她逐漸轉往直播主與YouTuber路線，2019年底還曾在京畿道金浦擔任皮拉提斯講師，後來隨著YouTube頻道經營愈來愈穩定，內容也從皮拉提斯教學、VLOG、ASMR一路延伸到舞蹈、鋼琴演奏，在訂閱突破20萬後，她坦言YouTube收入已經超過教課薪資，因此乾脆辭去教職，全心投入頻道經營。近年她則靠著穿著較清涼服裝彈鋼琴的影片打開話題度，尤其最近幾支透視睡衣彈琴的影片，分別衝出百萬與數十萬觀看，讓她的名字再度受到關注。不過高流量背後引來不少爭議，她承認自己確實會使用更強調身材的縮圖，以及較吸睛的標題來提高點閱，因此被批評是靠賣肉賺錢。對此，她過去曾拍片解釋，從現實面來看，這類內容就是比較容易帶來觀看數，為了維持頻道營運與收入，只能做出調整，而她一路累積下來的收益，也成了後來能夠置產40億韓元建物的基礎。