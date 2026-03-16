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▲藤本彩花宣布加入UniGirls啦啦隊。（圖／統一獅『 Uni-girls 』啦啦隊FB）

中職統一獅專屬啦啦隊Uni-Girls在今（16）日宣布全新外援，也就是2001年出生的日籍女神藤本彩花，並公開了藤本彩花的超狂資歷，她竟還曾參加過韓國選秀節目《Girls Planet 999 : The Girls Saga》與《PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS》。除此之外，統一獅也公開Uni-Girls年度主視覺，以及新球季的全新制服，透露今年加入了6名正式成員、與6名練習生，團隊已擴編至32人，這也是Uni-Girls成軍以來的最大體制。Uni-Girls今宣布藤本彩花加入的好消息，並公開了她的超狂資歷。藤本彩花曾效力於斗山熊職棒啦啦隊、首爾FC職業足球啦啦隊、友利銀行職業女籃啦啦隊、GS Caltex 職業女排啦啦隊、大韓航空職業男排啦啦隊、SK騎士職籃啦啦隊，擁有豐富的應援經驗。除此之外，她還曾參加過選秀節目《Girls Planet 999 : The Girls Saga》與《PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS》，並在2024年以日本4人女團VIGU成員出道，人氣非常高。統一獅宣布Uni-Girls全員32人，將於29日的統一獅亞太主場首戰應援，並會在場外舞台特別舉辦新成員的見面會，讓球迷們都非常期待。藤本彩花也搶先透過棚拍花絮跟大家打招呼，在韓國有多年經歷的她，日文跟韓文都非常流利，透露自己最愛的應援歌曲是〈統一尚勇〉，還直接秀出一段舞蹈，甜美笑容配上纖細身材，讓她在正式應援前，就擄獲了大批粉絲。而這次加入藤本彩花，Uni-Girls也正式湊齊了包含千紘Chihiro與希美Nozomi的日籍3本柱，與趙娟週（Mimi）、文慧真（Hyejin Moon）、安惠志（Hyeji An）的韓籍3本柱，超強陣容火速引發熱議。球迷們也都對藤本彩花的加入感到非常歡迎，「歡迎，日韓都有三本柱」、「好猛的經歷，棒球、足球、籃球、排球都跳過」、「太讚了吧我愛統一獅」、「統一真的都找好看漂亮跟帥的」。