2026年世界棒球經典賽（WBC）中華隊昨（11）日凌晨抵達台灣，本次除了球員們的好表現受到肯定，「大嫂團」也成為場邊焦點。其中「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）的老婆漢娜（Hanna Fairchild）默默在觀眾席應援，亮眼外型和好身材不輸明星，瞬間爆紅。而陳傑憲老婆綺綺、陳晨威老婆啾啾也全是啦啦隊女神，顏值稱霸全場。
費仔老婆顏值不輸明星 現身經典賽爆紅
「費仔」的老婆漢娜穿上中華隊的藍色球衣、球帽，還帶著吉祥物歐告布偶，在東京巨蛋的觀眾席擺拍，將球衣穿出時尚感引來網友熱議，紛紛表示：「費仔的太太是模特兒嗎？這根本就是明星等級的」、「費仔老婆好漂亮」。另外，漢娜這幾日的球場穿搭也成為焦點，短版上衣搭配迷你裙展現傲人身材，讓網友忍不住誇讚。
陳傑憲老婆綺綺背景超狂 曾是啦啦隊女神
陳傑憲與老婆綺綺被封為「職棒顏值天花板」夫妻檔，綺綺有著精緻五官與優雅氣質，曾是義大犀牛、中信兄弟啦啦隊成員，深受不少粉絲喜愛。婚後，綺綺將重心放在家庭上，與陳傑憲育有2子的她，不時在社群上分享一家四口的幸福畫面，讓人羨慕。先前陳傑憲帶著綺綺出席時尚雜誌《GQ》舉辦的活動，夫妻倆一亮相瞬間成為鎂光燈焦點。
陳晨威娶回中信女神 啾啾從PS女孩畢業
陳晨威去年與啾啾登記結婚，啾啾有著甜美外型，是中信兄弟啦啦隊人氣成員，更是許多人心目中的女神。接連宣布結婚、懷孕的喜訊後，昨日中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」舉辦開季發布會，啾啾也證實從PS女孩畢業，讓不少球迷感到不捨，但她承諾未來還是會常常出現在球場。
我是廣告 請繼續往下閱讀
「費仔」的老婆漢娜穿上中華隊的藍色球衣、球帽，還帶著吉祥物歐告布偶，在東京巨蛋的觀眾席擺拍，將球衣穿出時尚感引來網友熱議，紛紛表示：「費仔的太太是模特兒嗎？這根本就是明星等級的」、「費仔老婆好漂亮」。另外，漢娜這幾日的球場穿搭也成為焦點，短版上衣搭配迷你裙展現傲人身材，讓網友忍不住誇讚。
陳傑憲與老婆綺綺被封為「職棒顏值天花板」夫妻檔，綺綺有著精緻五官與優雅氣質，曾是義大犀牛、中信兄弟啦啦隊成員，深受不少粉絲喜愛。婚後，綺綺將重心放在家庭上，與陳傑憲育有2子的她，不時在社群上分享一家四口的幸福畫面，讓人羨慕。先前陳傑憲帶著綺綺出席時尚雜誌《GQ》舉辦的活動，夫妻倆一亮相瞬間成為鎂光燈焦點。
陳晨威去年與啾啾登記結婚，啾啾有著甜美外型，是中信兄弟啦啦隊人氣成員，更是許多人心目中的女神。接連宣布結婚、懷孕的喜訊後，昨日中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」舉辦開季發布會，啾啾也證實從PS女孩畢業，讓不少球迷感到不捨，但她承諾未來還是會常常出現在球場。