▲「費仔」辣妻漢娜（如圖）這幾日的球場穿搭成為焦點，短版上衣搭配迷你裙展現傲人身材。（圖／漢娜IG @hannafairchi）

▲陳傑憲（左）與綺綺（右）被稱作「職棒顏值天花板」夫妻檔。（圖／綺綺IGhaileychennn）

▲啾啾（如圖）去年宣布結婚、懷孕，並證實退出中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」。（圖／翻攝自啾啾IG@juliaaa.49）

2026年世界棒球經典賽（WBC）中華隊昨（11）日凌晨抵達台灣，本次除了球員們的好表現受到肯定，「大嫂團」也成為場邊焦點。其中「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）的老婆漢娜（Hanna Fairchild）默默在觀眾席應援，亮眼外型和好身材不輸明星，瞬間爆紅。而陳傑憲老婆綺綺、陳晨威老婆啾啾也全是啦啦隊女神，顏值稱霸全場。「費仔」的老婆漢娜穿上中華隊的藍色球衣、球帽，還帶著吉祥物歐告布偶，在東京巨蛋的觀眾席擺拍，將球衣穿出時尚感引來網友熱議，紛紛表示：「費仔的太太是模特兒嗎？這根本就是明星等級的」、「費仔老婆好漂亮」。另外，漢娜這幾日的球場穿搭也成為焦點，短版上衣搭配迷你裙展現傲人身材，讓網友忍不住誇讚。陳傑憲與老婆綺綺被封為「職棒顏值天花板」夫妻檔，綺綺有著精緻五官與優雅氣質，曾是義大犀牛、中信兄弟啦啦隊成員，深受不少粉絲喜愛。婚後，綺綺將重心放在家庭上，與陳傑憲育有2子的她，不時在社群上分享一家四口的幸福畫面，讓人羨慕。先前陳傑憲帶著綺綺出席時尚雜誌《GQ》舉辦的活動，夫妻倆一亮相瞬間成為鎂光燈焦點。陳晨威去年與啾啾登記結婚，啾啾有著甜美外型，是中信兄弟啦啦隊人氣成員，更是許多人心目中的女神。接連宣布結婚、懷孕的喜訊後，昨日中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」舉辦開季發布會，啾啾也證實從PS女孩畢業，讓不少球迷感到不捨，但她承諾未來還是會常常出現在球場。