我是廣告 請繼續往下閱讀

「給我去穿外套！我現在帶你去看醫生」、「陳！傑！憲！數到三過來站好」、「都骨裂了還撲壘，手是不想要了嗎」、「你每天弄得這樣髒兮兮你衣服你自己洗嗎？」、「起來！褲子都被你磨破了」、「那個手套是叫你好好休息，不是防塵套」、「同學叫你上場你就上場」

▲陳傑憲（如圖）替中華隊再添士氣。（圖／記者葉政勳攝）

2026年世界棒球經典賽（WBC）中華隊今（8）日迎戰韓國隊，「台灣隊長」陳傑憲因左手食指骨裂無法正常出賽，10局帶傷上陣，站上二壘擔任代跑，並成功奔回本壘讓中華隊再度搶下1分，最終比數5:4擊敗韓國，可說是功不可沒。不過，有網友問「陳傑憲帶傷撲壘，台灣媽媽看到這一幕會跟他說什麼？」留言區引起討論，紛紛表示：「地板很髒給我起來」、「是要指頭斷才甘願嗎」、「我有沒有說過不要這樣，很危險」，句句充滿共鳴。陳傑憲不顧傷勢上場代跑，替中華隊拿下關鍵1分，有網友在Threads上發問：「台灣媽媽看到這一幕會跟他說什麼 ？」留言區瞬間湧入許多家長留言，表示，每一句都充滿聲音。中華隊今日對上韓國隊，戰況一度陷入膠著，進到延長賽，陳傑憲在10局擔任「影子跑壘員」，站上二壘代跑，靠著林家正與江坤宇接連短打推進，讓他一路衝上三壘再奔回本壘攻下1分，帶動全隊士氣，也讓全場台灣球迷看了熱血沸騰。賽後陳傑憲透露是聽從教練的安排，「在那個局面下，我當然是最佳人選，因為我只剩跑的功能，至少我的腳程有貢獻到，那這樣就不會對不起我自己」，但他選擇用頭部滑壘，坦言現在回想起來才發現「太危險」，不過若因此受傷也在所不惜。