2026 年股東會旺季火熱開跑，長青熱搜關鍵字「股東會紀念品」再度成為百萬股民焦點！本週迎來一波密集的「最後買進日」截買潮，指標股台泥（1101）端出高質感折疊提包引發討論；此外，最受零股族青睞的「超商商品卡」，更出現買 1 股免 9 元就能換 100 元的神級標的，引發股民瘋狂卡位！《NOWNEWS》特別整理本週（3/16-3/20）36家上市櫃公司即將截止買進的完整清單，讓你不錯過任何好康。
百萬股民最愛！台泥送質感提包 3/19 截買
每年股東會紀念品都備受期待的台泥（1101），今年誠意滿滿，推出摩卡色與橘棕色的「多功能折疊環保旅行袋」，外型極具質感且兼顧實用性。台泥的最後買進日落在 3 月 19 日，想要入手這款超人氣旅行袋的股民，務必把握本週二的最後卡位期限。此外，明（18）日截買的合一（4743）送紅景天精華飲、昇陽半導體（8028）送原木隔熱桌墊，同樣吸睛。
超神投資報酬率！買中石化免 9 元換 100 元
在本週截買名單中，藏著被股民封為「性價比之王」的神級標的。中石化（1314）今年大方發放7-11統一超商 100 元商品卡，最後買進日為 3 月 19 日。若以 16 日的收盤價 8.69 元推算，股民只要花費不到 9 元買進 1 股零股，就能換回 100 元購物金，投資報酬率飆破 10 倍！
明（18）日截買的泰豐（2102）與後（19）日截買的恩德（1528），今年皆送出超商 50 元商品卡。若以 16 日收盤價推算，買進 1 股的成本分別約為 19 元與 22 元，同樣能無痛倒賺近 30 元差價。
必看懶人包：3/16-3/20 本週股東會紀念品截買清單
(註：3/16已過、3/20本週無排程，以下為本週最急迫的 3/17-3/19 截買名單)
📌 【3月17日 最後買進】
• 華宇藥（6621）：統一超商50元商品卡（16日收盤價約 14.5 元）。
📌 【3月18日 最後買進】
• 泰豐（2102）：超商商品卡 50 元（16日收盤價 19.15 元）
• 亞電（4939）：統一超商 35 元商品卡（16日收盤價約 16.5 元）
• 互動（6486）：全家禮物卡 35 元（16日收盤價約 78.5 元）
• 廣運（6125）：便利商店禮物卡 35 元（16日收盤價約 82.5 元）
• 合一（4743）：棉花田紅景天精華飲（16日收盤價約 144.5 元）
• 昇陽半導體（8028）：原木隔熱桌墊（16日收盤價約 51.5 元）
• 巨有科技（8227）：高露潔旅行組（16日收盤價約 225.5 元）
• 東鹼（1708）：小蘇打粉（16日收盤價約 25.5 元）
• 均豪（5443）：磁吸露營燈或等值商品（16日收盤價約 55.5 元）
• 兆勤（2444）：防疫消毒酒精瓶（16日收盤價約 21.5 元）
• 東森（2614）：森美妍保濕素顏霜（16日收盤價約 17.5 元）
• 力新（5202）：順暢益生菌（16日收盤價約 26.5 元）
• 慧友（5484）：白人牙膏（16日收盤價約 28.5 元）
• 智捷（8176）：香皂（16日收盤價約 13.5 元）
📌 【3月19日 最後買進】
• 中石化（1314）：統一超商 100 元商品卡（16日收盤價 8.69 元） 🏆 性價比之王
• 台泥（1101）：折疊環保提包（16日收盤價約 31.5 元）
• 恩德（1528）：7-11 50 元商品卡（16日收盤價 22.40 元）
• 太極（4934）：超商商品卡 35 元（16日收盤價約 27.5 元）
• 中鴻（2014）：統一超商 45 元咖啡卡（16日收盤價約 23.5 元）
• 大亞（1609）：7-11 商品卡 35 元（16日收盤價約 39.5 元）
• 廣華-KY（1338）：統一超商商品卡 50 元（16日收盤價約 41.5 元）
• 鼎元（2426）：統一超商 50 元商品卡（16日收盤價約 21.5 元）
• 東和鋼鐵（2006）：皮革質感修容組（16日收盤價約 73.5 元）
• 慶豐富（9935）：全家商品券（16日收盤價約 18.5 元）
• 廣豐（1416）：毛巾（16日收盤價約 12.5 元）
• 日電貿（3090）：無患子潔手慕斯（16日收盤價約 62.5 元）
• 九齊（6494）：香皂（16日收盤價約 122.5 元）
• 嘉裕（1417）：機能襪（16日收盤價約 14.5 元）
• 志聖（2467）：磁吸可掛式露營燈（16日收盤價約 125.5 元）
• 晶豪科（3006）：鋼珠對筆（16日收盤價約 88.5 元）
• 中天（4128）：棉花田紅景天精華飲（16日收盤價約 41.5 元）
• 信立（4303）：朝和生醫保健產品（16日收盤價約 48.5 元）
• 華容（5328）：真空壓縮收納袋組（16日收盤價約 16.5 元）
• 華孚（6235）：有機白米（16日收盤價約 88.5 元）
• 光聯（5315）：愛心皂（16日收盤價約 17.5 元）
• 元晶（6443）：全家便利商店 50 元禮券（16日收盤價約 25.5 元）
最後提醒：中石化零股想領卡「必須做這件事」
面對這波股東會旺季，投資人除了緊盯台股行情，關注剛上演 [00919除息日撿便宜進場時機] ，也別忘了留意各家公司的「零股（未滿 1000 股）」發放規定。
以討論度最高的中石化為例，公司明文規定，持股未滿 1000 股的零股股東，必須「親自出席股東會」或「以電子方式行使表決權」才能領取，否則將不予發放紀念品。 中石化今年股東會將於 5 月 22 日在苗栗頭份廠召開；若股東無法到場親領，務必於 4 月 22 日至 5 月 19 日期間，透過手機 APP 完成電子投票，才能順利把百元超商卡帶回家！
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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每年股東會紀念品都備受期待的台泥（1101），今年誠意滿滿，推出摩卡色與橘棕色的「多功能折疊環保旅行袋」，外型極具質感且兼顧實用性。台泥的最後買進日落在 3 月 19 日，想要入手這款超人氣旅行袋的股民，務必把握本週二的最後卡位期限。此外，明（18）日截買的合一（4743）送紅景天精華飲、昇陽半導體（8028）送原木隔熱桌墊，同樣吸睛。
在本週截買名單中，藏著被股民封為「性價比之王」的神級標的。中石化（1314）今年大方發放7-11統一超商 100 元商品卡，最後買進日為 3 月 19 日。若以 16 日的收盤價 8.69 元推算，股民只要花費不到 9 元買進 1 股零股，就能換回 100 元購物金，投資報酬率飆破 10 倍！
明（18）日截買的泰豐（2102）與後（19）日截買的恩德（1528），今年皆送出超商 50 元商品卡。若以 16 日收盤價推算，買進 1 股的成本分別約為 19 元與 22 元，同樣能無痛倒賺近 30 元差價。
(註：3/16已過、3/20本週無排程，以下為本週最急迫的 3/17-3/19 截買名單)
📌 【3月17日 最後買進】
• 華宇藥（6621）：統一超商50元商品卡（16日收盤價約 14.5 元）。
📌 【3月18日 最後買進】
• 泰豐（2102）：超商商品卡 50 元（16日收盤價 19.15 元）
• 亞電（4939）：統一超商 35 元商品卡（16日收盤價約 16.5 元）
• 互動（6486）：全家禮物卡 35 元（16日收盤價約 78.5 元）
• 廣運（6125）：便利商店禮物卡 35 元（16日收盤價約 82.5 元）
• 合一（4743）：棉花田紅景天精華飲（16日收盤價約 144.5 元）
• 昇陽半導體（8028）：原木隔熱桌墊（16日收盤價約 51.5 元）
• 巨有科技（8227）：高露潔旅行組（16日收盤價約 225.5 元）
• 東鹼（1708）：小蘇打粉（16日收盤價約 25.5 元）
• 均豪（5443）：磁吸露營燈或等值商品（16日收盤價約 55.5 元）
• 兆勤（2444）：防疫消毒酒精瓶（16日收盤價約 21.5 元）
• 東森（2614）：森美妍保濕素顏霜（16日收盤價約 17.5 元）
• 力新（5202）：順暢益生菌（16日收盤價約 26.5 元）
• 慧友（5484）：白人牙膏（16日收盤價約 28.5 元）
• 智捷（8176）：香皂（16日收盤價約 13.5 元）
📌 【3月19日 最後買進】
• 中石化（1314）：統一超商 100 元商品卡（16日收盤價 8.69 元） 🏆 性價比之王
• 台泥（1101）：折疊環保提包（16日收盤價約 31.5 元）
• 恩德（1528）：7-11 50 元商品卡（16日收盤價 22.40 元）
• 太極（4934）：超商商品卡 35 元（16日收盤價約 27.5 元）
• 中鴻（2014）：統一超商 45 元咖啡卡（16日收盤價約 23.5 元）
• 大亞（1609）：7-11 商品卡 35 元（16日收盤價約 39.5 元）
• 廣華-KY（1338）：統一超商商品卡 50 元（16日收盤價約 41.5 元）
• 鼎元（2426）：統一超商 50 元商品卡（16日收盤價約 21.5 元）
• 東和鋼鐵（2006）：皮革質感修容組（16日收盤價約 73.5 元）
• 慶豐富（9935）：全家商品券（16日收盤價約 18.5 元）
• 廣豐（1416）：毛巾（16日收盤價約 12.5 元）
• 日電貿（3090）：無患子潔手慕斯（16日收盤價約 62.5 元）
• 九齊（6494）：香皂（16日收盤價約 122.5 元）
• 嘉裕（1417）：機能襪（16日收盤價約 14.5 元）
• 志聖（2467）：磁吸可掛式露營燈（16日收盤價約 125.5 元）
• 晶豪科（3006）：鋼珠對筆（16日收盤價約 88.5 元）
• 中天（4128）：棉花田紅景天精華飲（16日收盤價約 41.5 元）
• 信立（4303）：朝和生醫保健產品（16日收盤價約 48.5 元）
• 華容（5328）：真空壓縮收納袋組（16日收盤價約 16.5 元）
• 華孚（6235）：有機白米（16日收盤價約 88.5 元）
• 光聯（5315）：愛心皂（16日收盤價約 17.5 元）
• 元晶（6443）：全家便利商店 50 元禮券（16日收盤價約 25.5 元）
最後提醒：中石化零股想領卡「必須做這件事」
面對這波股東會旺季，投資人除了緊盯台股行情，關注剛上演 [00919除息日撿便宜進場時機] ，也別忘了留意各家公司的「零股（未滿 1000 股）」發放規定。
以討論度最高的中石化為例，公司明文規定，持股未滿 1000 股的零股股東，必須「親自出席股東會」或「以電子方式行使表決權」才能領取，否則將不予發放紀念品。 中石化今年股東會將於 5 月 22 日在苗栗頭份廠召開；若股東無法到場親領，務必於 4 月 22 日至 5 月 19 日期間，透過手機 APP 完成電子投票，才能順利把百元超商卡帶回家！
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。