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周杰倫隔4年再發新專輯 預告今晚12點有驚喜

▲周杰倫文中未透露是整首歌上線，還是預告片，不過歌迷仍期待不已。（圖／周杰倫IG ＠jaychou）

周杰倫3/24辦發片記者會 日期藏愛妻密碼

天王「周董」周杰倫將推出全新專輯，日前他透過IG宣布，將從3月18日起陸續釋出新專輯相關預告，每天公開一首新歌訊息，今（17）日下午周杰倫在限動上寫下：「今晚凌晨00:00準備。」讓大批粉絲興奮直呼「今晚不用睡了」。另外，發片記者會計畫於3月24日舉行，這天恰巧是老婆昆凌踏入演藝圈的日子，究竟是巧合還是愛妻密碼？引起網友熱議。周杰倫上次發專輯是2022年《最偉大的作品》，再度推出新專輯讓粉絲們格外期待，一舉一動都受到關注。他也預告將從3月18日起陸續曝光新專輯相關預告，每天公開一首新歌訊息，寫下：「3月18日，你們等著！」文末還hashtag「太陽之子」讓人好奇是否為新專輯名稱，內容引發討論。周杰倫IG限動僅表示「今晚凌晨00:00準備」，未透露是整首歌上線，還是預告片，不過歌迷仍期待不已，表示：「今晚不用睡了」、「我已經迫不及待」、「希望是整首歌」、「今晚坐等周杰倫新歌預告發布」、「終於要來了嗎!!!!」另外，周杰倫計畫於3月24日舉行發片記者會，而這天也是昆凌在2008年參加綜藝節目《我愛黑澀會》並踏入演藝圈的日子，雖不知是否為巧合，但仍讓記者會多了一些浪漫。