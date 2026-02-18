我是廣告 請繼續往下閱讀

▲周杰倫點名阿Ken沒主動跟他拜年，又吐槽陳冠霖的拜年圖像是群發。（圖／周杰倫IG@jaychou）

▲劉畊宏的拜年圖是自己的照片，杜國璋則詞窮祝周杰倫越來越愛音樂。（圖／周杰倫IG@jaychou）

亞洲天王周杰倫推出的旅遊實境節目《周遊記》開播多年，主持班底除了他自己還包括化妝師杜國璋、魔術師陳冠霖與蔡威澤、男星阿Ken（林暐恆）、劉畊宏等。昨（17）日周杰倫就在IG限時動態發文，貼出眾人的拜年內容，直呼都很沒誠意，更無情吐槽阿Ken沒有主動跟他拜年，兩人一來一往鬥嘴讓粉絲笑翻。周杰倫昨日在IG限時動態貼出他與阿Ken的對話紀錄，開酸阿Ken：「是怎樣？怎麼每次都是我要提醒你，什麼日子了，還不拜年嗎？多少人來拜年了？」阿Ken見狀立刻打了一長串祝福語給周杰倫，「新的一年，祝你馬年大吉！所有計劃馬到成功！氣勢如萬馬奔騰！做任何生意都馬上賺錢！身體健康龍馬精神！祝福啦！」怎料周杰倫還不滿意，質疑阿Ken打的內容是「群發」，沒誠意。周杰倫接著又放出陳冠霖、杜國璋、劉畊宏傳給他的拜年內容，只見陳冠霖自製賀卡圖片，看起來也像群發，劉畊宏的拜年圖則是自己的帥氣形象照，杜哥則是祝周杰倫「闔家平安喜樂、越來越愛音樂」，周杰倫傻眼回應：「其實杜哥的拜年也是廢話⋯什麼叫祝越來越愛音樂？你是沒有文筆了嗎？」最後周董更無奈直呼：「難道《周遊記》裡面沒有人有誠意的拜年嗎？」周杰倫與好友間的互動讓粉絲見狀全笑翻，更被轉發到Threads上，吸引82萬人次瀏覽，大家看了都紛紛留言，「真不行了，周董真的沒有把全世界當外人，好好笑，之前就是為了這些限動追蹤周董，現在可以親眼見證好榮幸」、「真的笑到不行，好像老人家在念晚輩，但不是討厭的那種」、「很在意是不是群發」、「祝越來越愛音樂，超好笑」、「他看起來為了拜年在生氣，周董，不許你這麼可愛」。