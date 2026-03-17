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▲傑米鹿（左）宣布求婚女友Erica（右）成功。（圖／翻攝自傑米鹿IG@deerdeer_milu）

▲一隻阿圓（如圖）與傑米鹿交往5年，一度快要步入婚姻。（圖／翻攝自一隻阿圓IG＠nanaciaociao）





YouTuber、作家「傑米鹿」昨（16）日於社群IG宣布求婚女友Erica成功，各界湧入恭喜。而傑米鹿過往最為人知的情感歷程，莫過於與YouTuber「一隻阿圓」走過5年愛戀，雙方陪伴彼此度過人生低潮，傑米鹿非常感謝對方，可惜家長反對與其婚事，如今自己邁入人生新階段，外界給予滿滿祝福與支持。傑米鹿與一隻阿圓2015年交往，2020年分手，曾是圈內公認的恩愛情侶，一度步入婚姻，女方為愛花掉大把積蓄，赴韓國只為陪著傑米鹿，「我追上他的腳步，希望他能回頭看看我。」2020年2月，傑米鹿拍片吐露分開心情，一臉憔悴入鏡，哽咽地透露女方主動提出分開，感情已經難再繼續，「她在我人生中佔了六分之一，很謝謝她，我不知道接下來怎麼面對生活⋯⋯。」傑米鹿當時說，在自己一無所有的時候，是一隻阿圓給予陪伴及鼓勵，「願意拋下一切相信我，都是為我好，我只能告訴自己要愈變愈好、愈來愈強。」字句流露出深情與不捨。原來，傑米鹿與一隻阿圓一度論及婚嫁，最終礙於人生目標不盡相同，現實壓力漸漸浮現，壓垮感情的最後一根稻草，即來自傑米鹿家人反對婚事，為此分開，祝福並成全彼此。