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▲西門町的TWICE應援歌曲是《What is Love?》，有媽媽抱著小寶貝打卡留念。（圖／記者陳雅蘭攝）

TWICE城市應援開跑 台北熱門地區擺上9夯曲裝置藝術

▲南港車站前的南興公園裝置藝術品是《ONE SPARK》，由於下午人潮少，讓粉絲不用排隊人擠人拍好拍滿。（圖／記者陳雅蘭攝）

每個打卡地標都是不同歌 粉絲邊拍邊熱舞

▲台北大巨蛋開始場布，TWICE成員的海報陸續貼上柱子。（圖／記者張一笙攝）

▲主辦單位推出「ONCE CITY MAP」城市應援，結合快閃店、捷運主題車廂、天空塔點燈與城市舞蹈挑戰，讓整座台北化身TWICE粉絲城市。（圖／Live Nation Taiwan）

TWICE台北大巨蛋演唱會倒數開跑，官方同步啟動「ONCE CITY MAP」城市應援，從西門町、南港到新北投全面鋪設9首神曲打卡點，記者實際直擊，不只粉絲瘋狂踩點，就連外國遊客都被現場規模嚇到頻頻驚呼「WOW TWICE！」，整個台北直接變成大型K-POP應援現場，走到哪都逃不掉TWICE的存在感。TWICE這次首度在台北開唱，主辦單位直接聯手雙北市府放大招，從華山POP UP快閃店、松菸巡迴周邊店，到捷運板南線主題車廂、國父紀念館站刷卡語音、貓空纜車主題車廂、天空塔點燈，再到大巨蛋周邊打卡點一路串起來，最後再補上9首主打歌舞蹈打卡地標，16日開始悄悄上線，裝置直接插旗西門町彩虹步道 、大稻埕五號碼頭、大安森林公園、松山車站、市府前市民廣場、花博公園、貓空纜車、南港車站/南興公園、新北投車站等熱區，規模之大！今天下午兩點，西門町彩虹步道已經出現不少ONCE前去卡位，有人直接穿上這次巡演周邊T-shirt，手拿應援棒、對著打卡裝置狂拍，更厲害的是現場還出現一位媽媽抱著嬰兒來朝聖，一手抱小孩、一手舉應援棒搭配小卡合照，現場其他粉絲看到都忍不住多看兩眼。因為西門町本來就是觀光熱點，現場聚集不少外國遊客，看到印著「WHAT IS LOVE？TWICE THIS IS FOR」的大型打卡立標時，幾乎每個人都停下腳步，有人直接驚呼「WOW TWICE！」也有人邊念「WHAT IS LOVE！」邊拿出手機狂拍，驗證TWICE人氣之高，連路過都很難不被吸進來。下午三點半，南港車站前的南興公園氛圍完全不同，因為還在上班上課時段，人潮相對稀少，反而變成粉絲拍片的天堂，有一組ONCE直接在現場拍起短影音，對著「ONE SPARK」裝飾藝術立標反覆取景，抓角度、抓節奏，一看就是要拍舞蹈挑戰用，連路過的人都會停下來看兩眼再順手拍照。這次「九首神曲打卡點」設計得很有誠意，每個地點都是TWICE不同的主打歌，西門町是《WHAT IS LOVE?》、南港是《ONE SPARK》、新北投是《THIS IS FOR》、北市府前是《FEEL SPECIAL》，其他還有《TT》、《STRATEGY》、《FANCY》、《I CAN'T STOP ME》、《THE FEELS》，每走一站就完成一個TWICE歷代主打清單。而除了這些已經曝光的應援地圖，大巨蛋現場也開始動起來，9根柱子已經陸續換上成員個人照片，還沒開唱就先把氣氛推上來，讓不少還在上班上課的粉絲已經忍不住開始揪人，下班直衝現場搶拍第一波。