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▲男女主角婚禮戲，劇迷發現一名女性臨演戴著口罩入鏡（紅圈處）。（圖／翻攝自微博）

▲古裝婚服疑似標籤外露，劇迷看傻眼。（圖／翻攝自微博）

▲搬石修水壩的臨演阿伯，被發現看似在假裝吃饅頭。（圖／翻攝自微博）

▲夜戲場景一名戴眼鏡的男子正在低頭操作平板（紅圈處）。（圖／翻攝自Threads）

大陸演員張凌赫、田曦薇主演的古裝新劇《逐玉》開播後攻佔各大熱搜榜，台灣串流平台Netflix、iQIYI、WeTV都拿下收視冠軍，不過本來日更2集改成週一至週五更新一集，讓劇迷有更多時間發現戲中穿幫鏡頭，有戲服標籤外露、臨演戴口罩、阿伯假吃饅頭等，令人發噱。許多劇迷在社群平台分享《逐玉》的穿幫畫面，如古裝婚服居然是一件現代的吊帶裙，連疑似標籤都不小心露出；一場男女主角結婚的戲，被發現一名女性臨演戴著口罩；夜戲中赫然見到一名戴眼鏡的現代人正在低頭操作平板，被懷疑是工作人員不小心入鏡等。除此之外，還有搬石修水壩的臨演阿伯，被發現看疑在假裝吃手上的饅頭，劇迷笑說：「太不走心（用心）了」、「導演組要扣雞腿了！」也有人發現在Netflix抓包的穿幫鏡頭，於愛奇藝同一集數同一畫面卻沒有出現，不解為何不同平台的片源會有差異，質疑是後製的流程出問題。《逐玉》改編自網路作家團子來襲的小說，原名為《侯夫人與殺豬刀》，講述屠戶之女樊長玉（田曦薇 飾）在雙親過世後為了保住家產，與落難的武安侯謝征（張凌赫 飾）假裝入贅成親，並在婚後產生情愫，後來卻因戰亂被迫分開，於是樊長玉選擇進入軍中與被徵招入伍的謝征再次相遇，2人攜手合作揭開女方父母死亡背後的祕密。