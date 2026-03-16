田曦薇和張凌赫主演的古裝劇《逐玉》攻佔愛奇藝、Netflix、騰訊等平台熱播冠軍，田曦薇也因此漲粉百萬，成為新一代陸劇女神。在劇中飾演張凌赫媽媽的毛林林在直播中透露，田曦薇竟然只有35公斤，還能背起190公分的張凌赫，讓人震驚不已。

我是廣告 請繼續往下閱讀
田曦薇只有35公斤！毛林林意外爆料眾人吃驚

田曦薇過去曾說過自己有45公斤，加上很喜歡極限運動，所以全身都是肌肉，但在《逐玉》中飾演張凌赫媽媽的毛林林，在直播中意外透露田曦薇只有70多斤（約35公斤），每次在她旁邊，都會忍不住要她多吃一點。

▲毛林林說田曦薇只有35公斤。（圖／翻攝自微博）
▲毛林林說田曦薇只有35公斤。（圖／翻攝自微博）
因為田曦薇是圓臉，加上大眼睛和笑起來很可愛的梨窩，大家不會把焦點放在她有多瘦，沒想到真實體重驚呆許多粉絲，不過也因為這樣，也有人說她天生適合吃這行飯。

田曦薇在《逐玉》中演活殺豬女「樊長玉」，動不動就要扛起豬仔，官方釋出的幕後花絮中也可看到，她剁豬肉、扛豬都是真的來，就連把重傷的張凌赫背起來也都是親自上陣，雖然一開始有點站不穩，但練習一兩次後，馬上就能上手，張凌赫也被她嚇到，「第一次有女孩子能把我背起來。」

《逐玉》田曦薇黑歷史！抽菸、換男友如換衣　她迎擊：不感到抱歉
《逐玉》田曦薇舊照被挖爆整形　觀眾看傻：這完全不是同一個人

相關新聞

《逐玉》田曦薇是誰？抽菸打架黑料多　虐戀張凌赫、新戲擠走楊紫

《逐玉》刷新《許我耀眼》收視紀錄！張凌赫、田曦薇重逢粉絲哭爆

《逐玉》張凌赫昔爆偷戀白鹿！7天漲粉30萬　新劇女主搭她被看衰

田曦薇還原《逐玉》名場面！趴張凌赫身上「現在想吃嗎」粉絲嗨炸