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▲毛林林說田曦薇只有35公斤。（圖／翻攝自微博）

田曦薇和張凌赫主演的古裝劇《逐玉》攻佔愛奇藝、Netflix、騰訊等平台熱播冠軍，田曦薇也因此漲粉百萬，成為新一代陸劇女神。在劇中飾演張凌赫媽媽的毛林林在直播中透露，田曦薇竟然只有35公斤，還能背起190公分的張凌赫，讓人震驚不已。田曦薇過去曾說過自己有45公斤，加上很喜歡極限運動，所以全身都是肌肉，但在《逐玉》中飾演張凌赫媽媽的毛林林，在直播中意外透露田曦薇只有70多斤（約35公斤），每次在她旁邊，都會忍不住要她多吃一點。因為田曦薇是圓臉，加上大眼睛和笑起來很可愛的梨窩，大家不會把焦點放在她有多瘦，沒想到真實體重驚呆許多粉絲，不過也因為這樣，也有人說她天生適合吃這行飯。田曦薇在《逐玉》中演活殺豬女「樊長玉」，動不動就要扛起豬仔，官方釋出的幕後花絮中也可看到，她剁豬肉、扛豬都是真的來，就連把重傷的張凌赫背起來也都是親自上陣，雖然一開始有點站不穩，但練習一兩次後，馬上就能上手，張凌赫也被她嚇到，「第一次有女孩子能把我背起來。」