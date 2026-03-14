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▲張凌赫（左）和田曦薇主演的《逐玉》在Netflix熱播中。（圖／翻攝自微博@網劇逐玉）

▲田曦薇反擊惡評。（圖／翻攝自微博@田曦薇）

中國女星田曦薇在《逐玉》中和張凌赫譜戀曲，一雙大眼睛和甜美笑容圈粉無數，俗話說人紅是非多，她剛出道時曾被爆料，學生時期抽菸、打架，換男友跟換衣服一樣快，對於惡評，田曦薇選擇正面迎擊，澄清自己沒做過的事，「不感到抱歉！」這和她戲裡霸氣性格倒是很像。田曦薇剛出道時曾有過黑料，有和她高中同校的校友指出，她在學校抽煙、打架，又交很多男朋友，除了漂亮之外，是老師眼中的問題學生。對於這些爆料，田曦薇在微博發文澄清，「從沒做過違背法律道德和主動欺負人的事，所以不感到抱歉，現在偶爾會接收到當時反抗暴力的行為帶來的麻煩，但也沒有一刻因為我沒有用更妥善的方式解決問題而後悔，現在的我是我，那時候的我也是我。」甜美外表下的田曦薇，也不是好惹的。在朋友眼中，田曦薇還是霸氣御姐，曾合作過《子夜歸》的王佳怡就說，當時一群人在橫店拍戲，那天只有田曦薇有戲，其他人打算到杭州去玩，田曦薇一邊喊著，「別丟下我啊！」結果轉身就幫他們把酒店都訂好了，還說給他們訂最好的。