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▲田曦薇可以扛起張凌赫。（圖／翻攝自微博）

▲田曦薇戲約不斷。（圖／翻攝自微博）

28歲田曦薇畢業於上海戲劇學院，近來和張凌赫合作古裝劇《逐玉》爆紅，央視看中她的聲勢，有意將她主演的刑偵劇《擒賊記》「插隊」播出，讓楊紫的《禎娘傳》延後上檔。田曦薇過去曾被爆抽菸打架黑料，但她選擇正面迎擊，直率個性超圈粉。田曦薇會成為演員，是因為高中老師說「妳可以試試看當演員」，她便報考了上海戲劇學院，大學時體會到表演的樂趣，深深愛上演戲，她曾笑說，到目前為止還沒找到比當演員更好玩的工作。2018年，田曦薇主演青春校園劇《在悠長的時光裡等你》出道，之後也演過許多電視劇，包括《我的真朋友》、《錦繡南歌》等，但角色都並不突出，直到2022年和白敬亭的《卿卿日常》才稍微打開知名度，劇中她飾演六少主夫人「李薇」，聰明可愛圈粉無數。只是人紅是非多，田曦薇曾被爆料學生時期抽菸、打架，換男友比換衣服還快，針對這些黑料，她也不是省油的燈，直白回嗆，「從沒做過違背法律道德和主動欺負人的事，所以不感到抱歉，現在偶爾會接收到當時反抗暴力的行為帶來的麻煩，但也沒有一刻因為我沒有用更妥善的方式解決問題而後悔，現在的我是我，那時候的我也是我。」身高168公分、體重僅46公斤的田曦薇雖然纖瘦，但在《逐玉》中她不止一次背起受傷的張凌赫逃跑，張凌赫也說，這是第一次有女演員能背動他，還這麼輕鬆，田曦薇之前穿著細肩帶的禮服出席典禮，壯碩的小手臂也登上熱搜。事實上，田曦薇非常愛吃零食，尤其花生醬餅乾和洋芋片，她透過規律運動，每天喝足1500ml的水保持身材，還喜歡打網球、爬山、衝浪、滑雪或是滑板，提高心肺耐力之餘也能雕塑身體線條。田曦薇因《逐玉》爆紅，據傳她主演的刑偵劇《擒賊記》被央視看好，將接檔譚松韻的《我的山與海》，原本該檔期安排的是楊紫的大女主經商劇《禎娘傳》，內娛猜測，是因為楊紫上一部《生命樹》沒紅起來才會被插隊。但也有說法是，《禎娘傳》描寫的是家業傳承，傳遞的是正能量的作品，央視有意延後到暑假檔期播出，不過白宇、章若楠的時代劇《冬去春來》也在爭取檔期，結果還未定案。田曦薇在《擒賊記》中飾演菜鳥刑警李茜，與飾演資深前輩的王驍聯手追擊兇手，想必又是一齣燒腦劇集。