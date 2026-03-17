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▲金秀賢（左）傳出在金賽綸（右）未成年時，就跟對方交往。（圖／가로세로연구소 YouTube）

韓國男星金秀賢去年被爆和已故女星金賽綸在未成年時交往，不只名聲跌落谷底，遭到多家廠商解約，其中一間化妝品公司還向他求償高額28億韓元（約台幣6千萬）賠償金。而日前金秀賢律師才出庭進行二次辯論，不料14日就驚傳金賽綸遺屬在家輕生的消息。一名知情的金賽綸親友也怒控金秀賢不但拒絕道歉，還把女方遺屬當罪犯，反控他們偽造證據，才會讓對方多次想不開、崩潰輕生，親友還怒批金秀賢「道歉百次都不夠」。金秀賢與金賽綸的官司尚未結束，日前金秀賢方律師才進行二次辯論，但不料在14日，據韓媒《New Daily》報導，一名金賽綸的遺屬在家中試圖輕生。讓金賽綸友人忍不住出面喊話：「遺屬想要的只有金秀賢承認所有事情，並真心的向故人道歉」，並指責金秀賢與律師不但不道歉，還主張遺屬偽造證據、散布假消息，讓遺屬陷入深深的痛苦。這位友人也提到，金秀賢曾在2年前否認與金賽綸交往過的事實，「這否定了故人的存在，在償還金秀賢公司事故費用時又讓她留下了血淚」。友人進一步表示：「在這就算道歉百次都不夠的狀況下，他竟反將遺屬變成犯罪者」，並透露那位遺屬已不是第一次試圖輕生，現在狀況非常不好，喊話外界停止一切批評與侮辱的行為。金賽綸去年2月16日過世，得年24歲。其遺屬自同年3月起透過《橫豎研究所》，揭露女兒自2016年還是國中生時，與金秀賢交往長達6年，甚至還出現一名自稱「金賽綸阿姨」的人幫腔，遺屬甚至召開記者會並以《兒童福利法》名義控告金秀賢。對此，金秀賢承認與金賽綸曾交往，但強調是自2019年底她上大學後才開始，且僅維持到隔年春天，否認有任何未成年不當關係，也否認情書是寄給金賽綸，而是當時正在交往的唯一演員女友。金秀賢已對金賽綸遺屬及《橫豎研究所》提起刑事控告與120億韓元（約2億5千萬台幣）的損害賠償訴訟，以捍衛自身名譽。