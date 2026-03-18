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▲鍾明軒（如圖）坦言已有許久沒接到業配，他表示說出來很丟臉。該則影片引發粉絲紛紛小額抖內給他，希望他能度過難關。（圖／翻攝自鍾明軒YT）

百萬YouTuber鍾明軒向來以直率、敢言的風格著稱，在最新上傳的影片，他罕見地在鏡頭前表現脆弱的一面，他向粉絲坦白，其實自2024年下半年經歷被炎上風波後，頻道的商業合作與業配已經歸零。為了止血並面對現實，他決定不再假裝自己過得很好，甚至開啟人生的第一次團購。他表示，跟大家說這件事很丟臉，但是他也不想裝了。影片一出，許多粉絲也紛紛小額捐款給他，望他能度過難關。鍾明軒表示，這幾個月來他的頻道完全沒有業配置入，並非不想接，而是真的接不到。他表示，在被炎上的風波過後，他原本以為，只要表現全新的自己、對造謠者提告，正義與案子就會隨之回來，但是每個月的等待最終都落空。過去他習慣搭商務艙、住高級飯店，試圖以精緻來定義自己，甚至以此說服自己還有競爭力。但他承認，這些行為其實只是在掩飾對市場動盪的不安，實際上一直在透支自己的能量與老本。鍾明軒強調，自己目前尚未破產，但為了避免財務狀況亮紅燈，他決定不再扮演成功的自媒體人。只要沒有新收入，就不會再強迫自己出國或維持高奢消費。為了轉換心情，鍾明軒原定前往蘭嶼旅行。沒想到命運多舛，因當地風浪過大、基於19人座小飛機的飛安考量，他的航班連續3天被取消。面對在台東機場無盡的等待與最終的退票，他無奈大喊真的好想哭，最終只能拖著行李原車返回台北，並自嘲：「這是不是老天爺想告訴我什麼？失敗嗎？」回到家後，鍾明軒沒有讓自己沉浸在低氣壓中。面對各大廠商不再主動敲門的困境，他在鏡頭前直接卸妝，開始使用自己愛用的保養品，並告訴粉絲，已經跟廠商談妥了低於官網的優惠價格，開始自媒體生涯的第一次團購。粉絲對於他說出實話也都很支持，紛紛小額「抖內」捐款給鍾明軒，「阿姨有房貸壓力，只能小額贊助你」、「小小心意，希望你支持下去，不是獨行。 祝福你明軒，祝福你」、「說實話的人最勇敢了 」、「你真的很好，就算你只是去公園散步，開直播聊天我都會想看! 」，也有粉絲喊話，希望廠商趕快找上鍾明軒，另有粉絲建議鍾明軒，更新頻率要更頻繁，因為他大都一個月上一部片，有廠商可能不知道他有在接業配。