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青年安心成家購屋優惠貸款精進方案（新青安）利息補貼等優惠，將於今（2026）年7月底落日，市場也關注是否再推出新青安2.0，甚至傳出公股行庫建議取消補貼、縮短5年寬限期、貸款年限加上年齡不得超過80等。對此，財政部今（18）日表示，目前跨部積極研議中，也要通盤考量財源、房市、青年需求等3個面向，銀行意見也不會照單全收。據了解，包括中央銀行、財政部已分頭調查8大行庫對於續辦新青安的看法，財政部直接發問卷，8大行庫一致認為應該取消利息補貼，合理利率水準至少超過2.3%，貸款年限加上年齡不得超過80，寬限期從5年減至3年，最長的借款年限30年。對此，財政部次長阮清華今日表示，由於此議題比較複雜、大家也有很多想法，目前財政部仍與跨部會積極研議當中，有關新青安2.0的利息補貼部分，也還沒辦法確定，要做通盤考量，先前財政部已蒐集銀行的意見，銀行傾向不要補貼，回到最原始的青安政策，財政部會做通盤考量，不會全都依照行庫的意見。阮清華強調，一定會在今年7月31日以前公布，當然也會儘量提早，只是要考慮的面向很多，涉及到房市、補貼的財源哪來，還有年輕人真正需求，不是財政部單獨可以決定，要跨部會討論，做出最妥適安排。