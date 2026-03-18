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NBA衛冕軍奧克拉荷馬雷霆今（18）日113：108擊敗魔術，豪奪9連勝之外，54勝也提前確保季後賽資格，成為本季首支打開季後賽大門的球隊，但後方西區第2的聖安東尼奧馬刺也緊隨其後，僅有3場勝差，雷霆總教練戴格諾特（Mark Daigneault）受訪時就直言「還要贏更多」，「如果想要做到這點，就必須繼續努力打球，在場上拿出最好的表現。」雷霆上季例行賽豪取68勝14敗，最終也順利奪下總冠軍，本季戰績則持續獨走，靠著當家王牌「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）穩定火力輸出，本場勝出魔術後取得9連勝，也提前鎖定季後賽席位。然而雷霆目前54勝15敗，並非是穩坐西區第一，原因是後方的馬刺也追得很緊。馬刺本季在陣容磨合完畢、加上天賦出眾的年輕人齊聚，本季戰績大躍進，51勝18敗是西區除雷霆外，唯一勝率破7成球隊，與雷霆勝差也僅3場差距，因此總教練戴格諾特完全不敢大意。戴格諾特先稱讚球隊本季依舊強勢的表現，「這一點都不容易，去年我們剛拿到總冠軍，可能會讓你們看待我們的方式不太一樣，例如本來就該進入季後賽或分區冠軍。」隨後他表示，提前進入季後賽，並不是最重要的事，能為本季定調的終究只有總冠軍，「這些事情（提前進季後賽）當然非常難得，我們以此成就自豪，但也不會把它視為理所當然，我們還想繼續贏球。」