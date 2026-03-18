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前主播薛楷莉遭到建築富商前男友邱智永控詐騙420萬元並被台北地檢署依詐欺取財罪起訴。台北地方法院今（18）日開庭審理，庭訊時2人一度為了1只鑽戒當庭吵了起來。邱男強調自己遭薛楷莉霸凌，買來的鑽戒也被拿走，薛楷莉則痛批邱男胡說八道，發生關係後，答應的事情都沒了。全案今天辯論終結，暫定4月29日宣判。北院今天再傳邱智永作證，他表示，2021年9、10月間經朋友介紹認識薛楷莉，原本要先了解對方再交往，薛女後來搬進他家，但2人有各自的房間，當時也不知道她的財務狀況。邱男孩說，除了420萬元，還給過薛女小額款項，比如他家漏水修繕，怕粉塵影響薛女和她的女兒，就請她們暫時搬出去住，有幫忙支付3個月租金，薛女女兒的教育費用也給過。檢察官調查，薛楷莉先後將400萬與94萬4489元匯入女兒的帳戶進行洗錢，而檢方今日詢問邱智永是否知道薛把94萬4489元匯入女兒帳戶時，他卻突然提及另筆80萬元是因為薛沒有富邦銀行帳號，才拜託他領錢，而這80萬與本案邱智永提告的420萬加起來，便與檢方所控薛的洗錢金額相差無幾。薛楷莉回應，過去邱因為2次的官司曾委任過王姓律師，並用現金給付了80萬元，但邱智永卻堅稱自己都是以匯款的方式付錢，表示可以提出匯款的單據證明。但薛卻指出，自己當天也在場，王律師有事先離開，邱當下就說要去領錢，說到這裡，薛對邱要提匯款證明怒嗆「我賭你一定沒有」。檢方問及護鈔過程，邱智永突然哽咽泣訴，薛女與警方於2022年2月25日護鈔當天，他有傳LINE給薛女，因當時被黑道脅迫，也對司法沒信心，他還稱被薛女欺負、霸凌太久了，當時雖以結婚為前提交往，也同意薛的要求買求婚鑽戒，若感情走得好就願意求婚，但現在「很後悔」，當時家人皆反對2人交往，當時2人去拿鑽戒，薛女直接收起來，當下就當作交給她保管，目前還在她手上，現在要回來沒意義。不過這樣的說法，當庭引來薛楷莉不滿，痛批邱男根本胡說八道，如果感情不好，沒有以結婚為前提交往，邱男不會天天打電話給在美國的她，也不會以「Dear」稱呼她。邱男曾承諾會照顧她和女兒，但沒想到一發生關係，就什麼都沒有了。法官考量，薛楷莉目前每次開庭都從美國搭飛機來台，今日庭末諭知暫時辯論終結，並限邱智永2週內提出相關證據，後續將依照其所提供的證據決定是否再開辯論，目前先定4月29日為宣判日期。