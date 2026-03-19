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楊銘威超愛講「離婚」 方志友：再講就成真

方志友、楊銘威結婚10年 大小事都愛吵

方志友、楊銘威結婚超過10年，近來卻爆出離婚消息，網友對此翻找2人過去的訪談發現，關鍵點早就埋在日常互動裡，楊銘威過去多次把「離婚」掛在嘴邊，甚至被方志友當場警告「再講啊，再講就成真」，如今傳出離婚風聲，這段舊訪談也被網友瘋狂回顧。對於傳聞，2人僅透過經紀人回應表示：「」不承認也未否認，態度相當保守。「離婚」這2個字，一直都是方志友心中的大雷點，她曾坦言自己不會在吵架時隨口提離婚，但楊銘威卻常把這句話當玩笑講出口，讓她一開始相當走心，「再講啊，再講就成真」、「我有跟他這說這是很嚴重的事情，不要輕易說出口。」她後來慢慢發現，對方只是講話習慣不正經，並非真的有那個意思，「他不是當真那種，就是玩笑話，畢竟他講話就是那麼不正經。」才逐漸調整心態。2人愛鬥嘴幾乎是圈內公開的事，不管私下還是上節目都一樣，像是在金馬獎時，方志友因為受傷坐輪椅登場，楊銘威被問要不要抱她上台，他竟回「會不會我也受傷」，當場讓氣氛變得又尷尬又好笑。上節目《我的成長》時，2人更坦承婚姻並非一帆風順，被問到是否曾想過放棄，方志友、楊銘威同步回答「時常」，甚至連濾掛咖啡包這種小事都能吵。方志友也點出最大問題在於楊銘威個性太直，尤其喝酒後更容易失控，在孩子面前隨口講出「離婚」，讓她無法接受，也希望對方能減少飲酒。楊銘威跟方志友是2014年拍攝《愛上兩個我》與楊銘威相識交往，隔年4月10日登記結婚，同年迎來長女，2017年再添一子，成為典型「先有後婚」的演藝圈夫妻。婚後一邊拍戲一邊育兒，外界曾把他們視為幸福家庭代表，但她也不避諱直言，婚姻本來就需要磨合，遠沒有外界想像得那麼完美。