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▲柯一正（右）除了是資深導演，也演過不少戲，曾與陳秋燕（左）合演《油麻菜籽》，還在多年後重返電影拍攝場景。（圖／海鵬影業提供）

資深名導演柯一正不滿住家車庫遭違停擋道，情緒失控持「禁止停車」金屬拒馬猛砸車門，甚至踩踏引擎蓋洩憤，警方事後調閱監視器，確認是他本人犯案，依毀損罪函送法辦。台北地檢署近日審查偵結，依毀損罪將他起訴。對此，他當初催生的綠光劇團首度回應：「目前這個案子已經進入和解庭。謝謝大家的關心。」柯一正憤怒砸車是發生在2024年11月，當時一名45歲的江姓女業務把車子停在柯一正住家外，他為了車輛擋住進出的動線而大為不滿，拿起金屬拒馬朝車子猛砸，還跳上引擎蓋反覆踩踏，隔天上午車主發現車門板金嚴重凹陷、烤漆刮傷，引擎蓋也遭破壞，前往松山分局中崙派出所報案，也對他提告。而綠光劇團最新回應稱案子已經進入和解庭，也感謝各方的關心，就沒再多解釋。早先綠光劇團在未取得柯一正本人回應時，曾對採訪媒體表示，柯一正較為隨性，有時候排戲不一定人會到，行蹤不易掌握。而在一般觀眾眼中，柯一正的立場鮮明，支持反核，也曾是時代力量的主席團成員，對於社會事務高度關心，與演戲時的優雅、文人形象有些差別，不過也沒人會把「失控砸車」這樣的舉動和他畫上等號，因而消息曝光，不少人為此詫異。這件案子也意外引發網友對於「停車正義」的熱烈討論。警方指出，雖然車輛擋住車庫出入口確實造成不便，可是經由現地勘查，發現該路段並非紅線區域，依法屬於可停車範圍。柯一正則稱對方過去多次將車子停在相同的位置，一次就停好幾天，進出受到影響，這次又是如此，還沒有留聯絡方式，才為讓他怒火中燒。不過他已透過綠光劇團代為向外界回應，目前就看和解庭是否能夠成功調解。