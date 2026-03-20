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TWICE大巨蛋搶先看 重溫高雄經典、360舞台全員看得到

成員來到子瑜家鄉場 賣力說台語中文+唱《日不落》

子瑜SOSO

MINA SOLO

娜璉SOLO

定延SOLO

多賢SOLO

（多賢確定缺席大巨蛋場次）

志效SOLO

SANA SOLO

MOMO SOLO

安可

TWICE將於3月20日至22日連續3天登上台北大巨蛋開唱，由於是子瑜第一次在台北開唱，粉絲最關心的就是歌單會不會變化、會不會準備限定橋段，《NOWNEWS今日新聞》對照去年11月高雄場實際演出內容，為各位ONCE整理出演出亮點，360度環繞舞台、31首歌單、成員全程中文互動到最後二次安可加碼、臨時改歌詞、加唱未列入巡演的《TT》，甚至翻唱蔡依林《日不落》，這些橋段在高雄都已經出現過，台北場出現的機率應該不會少！TWICE去年高雄場從舞台動線、歌單編排到安可橋段已經完整跑過一次，這次換到室內的台北大巨蛋，差別會直接反映在場地條件，像360度舞台的移動距離＋鏡頭調整、燈光覆蓋範圍也更集中，整體視覺會比露天的高雄世運主場更有包圍感，觀賞角度也會更穩定。舞台部分，高雄採用360度環繞設計，成員幾乎全程繞場移動、沒有固定站位，搭配大型LED與升降舞台機關，段落之間轉換很快，像《SET ME FREE》、《I CAN’T STOP ME》這類舞曲在現場的節奏感非常明顯，到了大巨蛋，舞台空間拉開之後，走位與畫面延伸會更清楚。而整場演出，成員幾乎全程用中文對話，還會穿插台語，Sana在《YES or YES》直接把歌詞「Hey, boy」改成「嗨高雄」，這種臨場改詞讓現場反應熱烈，類似橋段出現在台北場的機率應該不低。歌單部分，高雄場31首曲目已經完整曝光，從《THIS IS FOR》開場，一路串到《FANCY》、《What is Love?》、《Dance The Night Away》等代表作，中段安排8位成員SOLO舞台，子瑜《DIVE IN》、志效《ATM》、MOMO《MOVE LIKE THAT》分別撐起段落，最後用《ONE SPARK》收主段落，安可還特別準備《日不落》的驚喜安排。而安可部分也是最容易出現變化的段，高雄尾場曾破天荒出現二次安可，子瑜還唸信道出成為藝人、回台開唱有多不容易的辛酸，加唱巡演歌單裡沒有的《TT》，當時哭哭手勢一出，全場氣氛瞬間被帶起，這種加碼的安排，也讓台北場保有臨時加碼的空間。1.《THIS IS FOR》2.《Strategy》3.《MAKE ME GO》4.《SET ME FREE》5.《I CAN’T STOP ME》6.《OPTIONS》7.《MOONLIGHT SUNRISE》8.《MARS》9.《I GOT YOU》10.《The Feels》11.《Gone》12.《CRY FOR ME》13.《HELL IN HEAVEN》14.《RIGHT HAND GIRL》15.《DIVE IN》16.《STONE COLD》17.《MEEEEEE》18.《FIX A DRINK》19.《CHESS》20.《ATM》21.《DECAFFEINATED》22.《MOVE LIKE THAT》23.《FANCY》24.《What is Love?》25.《YES or YES》26.《Dance The Night Away》27.《Feel Special》28.《ONE SPARK》29.《ME+YOU》30.《日不落》31.《MAGICAL》32.《TT》