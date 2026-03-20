TWICE將於3月20日至22日連續3天登上台北大巨蛋開唱，由於是子瑜第一次在台北開唱，粉絲最關心的就是歌單會不會變化、會不會準備限定橋段，《NOWNEWS今日新聞》對照去年11月高雄場實際演出內容，為各位ONCE整理出演出亮點，360度環繞舞台、31首歌單、成員全程中文互動到最後二次安可加碼、臨時改歌詞、加唱未列入巡演的《TT》，甚至翻唱蔡依林《日不落》，這些橋段在高雄都已經出現過，台北場出現的機率應該不會少！
TWICE大巨蛋搶先看 重溫高雄經典、360舞台全員看得到
TWICE去年高雄場從舞台動線、歌單編排到安可橋段已經完整跑過一次，這次換到室內的台北大巨蛋，差別會直接反映在場地條件，像360度舞台的移動距離＋鏡頭調整、燈光覆蓋範圍也更集中，整體視覺會比露天的高雄世運主場更有包圍感，觀賞角度也會更穩定。
舞台部分，高雄採用360度環繞設計，成員幾乎全程繞場移動、沒有固定站位，搭配大型LED與升降舞台機關，段落之間轉換很快，像《SET ME FREE》、《I CAN’T STOP ME》這類舞曲在現場的節奏感非常明顯，到了大巨蛋，舞台空間拉開之後，走位與畫面延伸會更清楚。
成員來到子瑜家鄉場 賣力說台語中文+唱《日不落》
而整場演出，成員幾乎全程用中文對話，還會穿插台語，Sana在《YES or YES》直接把歌詞「Hey, boy」改成「嗨高雄」，這種臨場改詞讓現場反應熱烈，類似橋段出現在台北場的機率應該不低。
歌單部分，高雄場31首曲目已經完整曝光，從《THIS IS FOR》開場，一路串到《FANCY》、《What is Love?》、《Dance The Night Away》等代表作，中段安排8位成員SOLO舞台，子瑜《DIVE IN》、志效《ATM》、MOMO《MOVE LIKE THAT》分別撐起段落，最後用《ONE SPARK》收主段落，安可還特別準備《日不落》的驚喜安排。
而安可部分也是最容易出現變化的段，高雄尾場曾破天荒出現二次安可，子瑜還唸信道出成為藝人、回台開唱有多不容易的辛酸，加唱巡演歌單裡沒有的《TT》，當時哭哭手勢一出，全場氣氛瞬間被帶起，這種加碼的安排，也讓台北場保有臨時加碼的空間。
📌TWICE今年11月的高雄場歌單：
1.《THIS IS FOR》
2.《Strategy》
3.《MAKE ME GO》
4.《SET ME FREE》
5.《I CAN’T STOP ME》
6.《OPTIONS》
7.《MOONLIGHT SUNRISE》
8.《MARS》
9.《I GOT YOU》
10.《The Feels》
11.《Gone》
12.《CRY FOR ME》
13.《HELL IN HEAVEN》
14.《RIGHT HAND GIRL》
15.《DIVE IN》子瑜SOSO
16.《STONE COLD》MINA SOLO
17.《MEEEEEE》娜璉SOLO
18.《FIX A DRINK》定延SOLO
19.《CHESS》多賢SOLO（多賢確定缺席大巨蛋場次）
20.《ATM》志效SOLO
21.《DECAFFEINATED》SANA SOLO
22.《MOVE LIKE THAT》MOMO SOLO
23.《FANCY》
24.《What is Love?》
25.《YES or YES》
26.《Dance The Night Away》
27.《Feel Special》
28.《ONE SPARK》
安可
29.《ME+YOU》
30.《日不落》
31.《MAGICAL》
32.《TT》
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TWICE去年高雄場從舞台動線、歌單編排到安可橋段已經完整跑過一次，這次換到室內的台北大巨蛋，差別會直接反映在場地條件，像360度舞台的移動距離＋鏡頭調整、燈光覆蓋範圍也更集中，整體視覺會比露天的高雄世運主場更有包圍感，觀賞角度也會更穩定。
舞台部分，高雄採用360度環繞設計，成員幾乎全程繞場移動、沒有固定站位，搭配大型LED與升降舞台機關，段落之間轉換很快，像《SET ME FREE》、《I CAN’T STOP ME》這類舞曲在現場的節奏感非常明顯，到了大巨蛋，舞台空間拉開之後，走位與畫面延伸會更清楚。
成員來到子瑜家鄉場 賣力說台語中文+唱《日不落》
而整場演出，成員幾乎全程用中文對話，還會穿插台語，Sana在《YES or YES》直接把歌詞「Hey, boy」改成「嗨高雄」，這種臨場改詞讓現場反應熱烈，類似橋段出現在台北場的機率應該不低。
歌單部分，高雄場31首曲目已經完整曝光，從《THIS IS FOR》開場，一路串到《FANCY》、《What is Love?》、《Dance The Night Away》等代表作，中段安排8位成員SOLO舞台，子瑜《DIVE IN》、志效《ATM》、MOMO《MOVE LIKE THAT》分別撐起段落，最後用《ONE SPARK》收主段落，安可還特別準備《日不落》的驚喜安排。
而安可部分也是最容易出現變化的段，高雄尾場曾破天荒出現二次安可，子瑜還唸信道出成為藝人、回台開唱有多不容易的辛酸，加唱巡演歌單裡沒有的《TT》，當時哭哭手勢一出，全場氣氛瞬間被帶起，這種加碼的安排，也讓台北場保有臨時加碼的空間。
📌TWICE今年11月的高雄場歌單：
1.《THIS IS FOR》
2.《Strategy》
3.《MAKE ME GO》
4.《SET ME FREE》
5.《I CAN’T STOP ME》
6.《OPTIONS》
7.《MOONLIGHT SUNRISE》
8.《MARS》
9.《I GOT YOU》
10.《The Feels》
11.《Gone》
12.《CRY FOR ME》
13.《HELL IN HEAVEN》
14.《RIGHT HAND GIRL》
15.《DIVE IN》子瑜SOSO
16.《STONE COLD》MINA SOLO
17.《MEEEEEE》娜璉SOLO
18.《FIX A DRINK》定延SOLO
19.《CHESS》多賢SOLO（多賢確定缺席大巨蛋場次）
20.《ATM》志效SOLO
21.《DECAFFEINATED》SANA SOLO
22.《MOVE LIKE THAT》MOMO SOLO
23.《FANCY》
24.《What is Love?》
25.《YES or YES》
26.《Dance The Night Away》
27.《Feel Special》
28.《ONE SPARK》
安可
29.《ME+YOU》
30.《日不落》
31.《MAGICAL》
32.《TT》