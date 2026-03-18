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▲多賢因腳踝骨折尚未康復，因此宣布缺席北大巨蛋演唱會。（圖／＠dahhyunnee IG）

韓國女團TWICE即將於3月20日至22日首度登上台北大巨蛋舉辦《THIS IS FOR》巡演，但不料昨（17）日JYP娛樂緊急宣布多賢因腳踝骨折尚未復原，將缺席演唱會的消息，讓粉絲都感到非常失落。事實上，在去年TWICE於高雄開唱時，彩瑛因血管迷走神經性昏厥，而暫停活動，台灣粉絲因此沒能看到9人完整體，所以大家都非常期待這次台北場，沒想到又有成員掛病號，讓粉絲雖然擔心，但也忍不住難過直呼「什麼時候才能看到9人？」JYP娛樂昨日宣布多賢因腳踝骨折尚未痊癒，將缺席台北大巨蛋演唱會的消息，「為了盡快與粉絲見面，多賢一直配戴支架與石膏配合治療」，但在與醫生溝通後，最終決定優先治療與休息，避免進行高強度舞蹈動作，影響到腳踝康復。公司也承諾會盡全力幫助多賢康復回歸，並請粉絲們諒解。粉絲們得到消息後，雖然可以諒解，並喊話多賢多休息，但也對再次不能看到9人完整體的表演，而感到非常遺憾，「什麼時候才能看到九兔一起在台灣演出」、「雖然本來就有預期，但看到還是有點難過…」、「好想看到9人完整體啊」、「我會等妳們下次9兔全部一起來的」。事實上，去年11月TWICE出道10年首度來台開唱，在高雄世運主場館舉辦演唱會時，JYP娛樂就在開唱前幾天，緊急宣布彩瑛暫停活動的消息。據悉，彩瑛當時罹患血管迷走神經性昏厥，經醫生建議需要一段時間的休養，因此會暫停活動至年底。而彩瑛也已在今年1月歸隊，繼續與成員完成TWICE巡演行程。但沒想到在彩瑛歸隊後，多賢又掛病號，這也讓粉絲擔憂成員的狀況，由於《THIS IS FOR》巡演除了3月的台北大巨蛋外，還有多場演出，因此在TWICE陸續傳出傷兵後，不少人也怒批JYP娛樂，直呼這根本是殺人行程，喊話公司注重成員的身體狀況。