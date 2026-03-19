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▲廖思惟透露自己一卸完妝，玫瑰斑就發作。（圖／廖思惟小紅書）

「台灣第一名媛」孫芸芸的26歲女兒廖思惟（Trinity），繼承了媽媽的高顏值與時尚品味，雖然沒有正式出道，但一舉一動都備受關注。而昨（18）日她透過社群發出素顏美照，其中一張托著臉的近照，可以明顯看到雙頰發紅，廖思惟表示一卸完妝rosacea（玫瑰斑，俗稱酒糟性皮膚炎）就發作。該貼文也引來許多有同樣困擾的網友，紛紛留言關心並給她建議，廖思惟感謝大家後，透露自己不是每天發作，只是想分享「皮膚就算好也不是完美的」。廖思惟在昨日PO出多張坐在沙發上的素顏美照，只見她雖然卸了妝，五官依然清秀亮麗，但雙頰上卻明顯泛紅，她坦言卸妝完，玫瑰斑就發作，無奈表示這是最自然腮紅，「下次可以不用再出現謝謝」。許多有同樣困擾的網友看到後紛紛留言關心，驚訝她化妝後看起來皮膚非常好，沒想到也有皮膚問題，並表示玫瑰斑真的很痛苦，建議她減少使用化妝品。廖思惟也現身留言區感謝網友關心，但她表示自己的玫瑰斑不是每天都會發作，「只是想要真實分享，皮膚就算好也不是完美的」，沒想到意外得知很多人都有相同困擾，讓她也非常感同身受。「微風小公主」廖思惟自小就備受關注，過去她曾在公開場合坦言未來不排除接手家族事業，而微風集團市值保守估計約新台幣40億元，也讓她被外界冠上「40億接班人」稱號，隨著年紀漸長，她的一舉一動不僅被視為名媛生活紀錄，也常被放大檢視是否已為接班鋪路。現年26歲的廖思惟，目前仍以學生身分長期旅居澳洲，就讀位於黃金海岸的邦德大學，她不時透過社群分享留學日常，從校園生活、度假風景到個人穿搭，累積約16萬名追蹤者，整體風格走簡約高級路線，與年少時的青澀形象已有明顯轉變，也讓不少網友直言：「氣場越來越像孫芸芸！」