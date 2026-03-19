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TWICE出發來台備戰大巨蛋 Sana辣秀長白美腿

韓國人氣女團TWICE將於3月20日至22日一連三天在台北大巨蛋開唱，正式展開世界巡演《THIS IS FOR》台北站，成員周子瑜已於上週日率先返台，而多賢因腳踝骨折尚未完全康復，確定缺席本次演出，其餘7位成員娜璉、志效、Sana、Momo、Mina、定延與彩瑛則在今（19）日下午搭機抵台備戰，不同於其他人包緊緊，Sana披上單薄外套辣秀又白又長的美腿，還放電粉絲跟收信，超級親民！娜璉、志效、Sana、Momo、Mina、定延與彩瑛一現身仁川機場就掀起騷動，Sana穿著輕薄外套，直接大方露出修長美腿，和其他包緊緊的成員形成強烈對比，整體造型一出場就成為焦點；志效則在聽到記者呼喊名字時禮貌點頭回應，走在後方的定延與娜璉也同步露出笑容向媒體致意。氣氛最活躍的依舊是Sana，不只全程維持燦笑，讓站哥站姐快門按到停不下來，還主動伸手收下粉絲信件，看到信掉落地面時立刻露出抱歉表情，互動細節滿滿；相較之下，Mina全程低調包緊緊未多發言，而上次沒來台的彩瑛則走在隊伍最後，跟Mina邊走邊聊天，整團一路有說有笑前往辦理入境手續。TWICE去年11月才剛在高雄世運主場館完成2場演出，累積吸引超過10萬人朝聖；相隔不到半年再度來台，這次升級進軍台北大巨蛋，成為少數同時站上高雄世運與台北大巨蛋兩大指標場地的韓國女團，從戶外體育場到室內巨蛋全面橫跨，這次3天的演出門票同樣全數完售。