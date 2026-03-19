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中央銀行今（19）日召開今（2026）年首季理監事會議，政策利率續凍，但微幅鬆綁房市管制，全國自然人第二戶房屋貸款成數從5成調升至6成，央行總裁楊金龍在會後記者會也說明為何要微調，也坦言「現在也不是大幅放寬的時機」，現在新屋還是在漲，大幅鬆綁可能導致民眾看漲房價心理再起，房市管制就功虧一簣，而且目前台灣名目實質房價在主要國家還是很高，房價所得比台灣及台北市也還很高。楊金龍表示，房市管制微調，主要是央行自2024年9月推出第7波擇性信用管制措施逐漸有成效，加以銀行落實執行自主管理不動產貸款總量以來，銀行受限貸款成數下降，民眾看漲房價預期心理趨緩；房市交易持續降溫，房價漲勢減緩。本國銀行辦理無自用住宅民眾購屋貸款占購置住宅貸款的比率持續上升，都更危老重建貸款占建築貸款的比率亦持續增加。此外，全體銀行不動產貸款占總放款比率（不動產貸款集中度）由2024年6月底之高點37.6%，回降至今年2月底36%。此外，全體銀行不動產貸款餘額年增率自2024年9月底高點9.4%，降至今年2月底的3.7%；其中，購置住宅貸款餘額年增率自2024年9月底高點11.3%，降至今年2月底4.5%、建築貸款餘額年增率亦趨降至今年2月底的1.5%，顯示銀行信用資源過度流向不動產部門情勢已見改善。同時，央行也接到民眾陳情，申辦自然人第2戶貸款供家人或自己購屋自住需求，加上大量待售新成屋，2025年第二季達到11.2萬戶，創下2017年有統計以來歷史新高，第二戶貸款撥款戶數及金額也減少滿多，對於民眾第2戶貸款需求也要正視，也與央行希望信用資源支應自住需求理念符合，因此，央行理監事會決議，微幅調整全國自然人第2戶購屋貸款成數上限，由5成調升為6成。不過，楊金龍也坦言，台灣名目實質房價在主要國家還是很高，房價所得比台灣與台北市也還是高，因此，這次決定微調，來滿足第二戶貸款自住或給家人住，而且也只是放寬房貸成數至6成。