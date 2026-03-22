疫情過後許多人開始嘗試料理，餐廚用品也受到重視，許多不想使用不沾鍋塗層的民眾，開始改用物理不沾的「鑄鐵鍋」，鑄鐵鍋還有優異的保溫性能，可在瓦斯爐、電磁爐、烤箱使用，但很多料理新手每次使用鑄鐵鍋，總是會沾鍋，不然就是覺得很難清洗，《NOWNEWS》對此向VERMICULAR（小V鍋）代理商恆隆行行銷副理羅羽軒請教，告訴你鑄鐵鍋不沾的使用秘訣、清洗方式，讓你成功駕馭鑄鐵鍋！
鑄鐵鍋優點
根據恆隆行官網表示，鑄鐵鍋主要有5個優點：
1、優異的保溫性能：鑄鐵鍋的材質密度高，因此保溫功能強，就算關火後還能持續保持食物溫度，很適合用來做燉煮、燜煮的料理。鑄鐵鍋密封性很好，可以保有食物的水分，讓燉煮時間縮短。
2、熱傳導均勻：鑄鐵鍋可以將溫度均勻分散，讓食物受熱較均勻，不容易出現局部過熱或燒焦的情況。另外，鑄鐵鍋因為沒有不沾塗層，所以可以加熱到很高的溫度，讓肉類可以產生「梅納反應」（Maillard reaction），梅納反應是食物的「還原糖」與「胺基酸（蛋白質）」在攝氏140到170度高溫下反應，會產生香味濃厚的化合物與焦褐色物質，像是牛排焦脆的外皮。
3、天然不沾效果：只要經過正確的「開鍋」和「養鍋」的過程，鑄鐵鍋就會產生一層天然的不沾層，讓食材不容易沾鍋，隨著使用次數越多，不沾的效果越好。和不沾鍋的化學塗層不同，鑄鐵鍋是靠「油脂」來達成不沾的效果，隨著烹調過程累積油脂，就能讓鑄鐵鍋更不沾、耐用。
4、非常耐用、使用年限長：鑄鐵鍋只要有適當保養，就算經過幾十年還是能保持良好的狀態。
5、可在多種熱源上使用：鑄鐵鍋可以在各種熱源上使用，像是瓦斯爐火（明火）、電磁爐、烤箱，更可以直接放在炭火上，讓料理方式更多元化。
鑄鐵鍋缺點
1、對新手來說難上手：鑄鐵鍋在使用前需要先開鍋，加上要使用油脂來當不沾塗層，讓許多新手沾鍋沾到放棄，清潔不當又很容易讓鍋子生鏽。
2、重量太重：鑄鐵鍋因為材質關係，重量相當重，常見的20到24公分琺瑯鑄鐵鍋重量約在3.5到5公斤，力氣比較小的人光搬動鍋子就很吃力，如果是用來燉湯，鍋子加上湯的重量，會更難移動。
3、需要養鍋：不像不沾鍋清洗乾淨就好，鑄鐵鍋除了清洗之外，還需要養鍋，若殘留的水分太多，還很容易生鏽。
鑄鐵鍋開鍋方法
1、第一次拿到鑄鐵鍋，可先用溫水清洗鍋子，將出廠時保持鍋子不生鏽的油洗去，再用紙巾或布擦乾鍋子，不建議使用清潔劑，以免清潔力過強，影響鍋子表面。
2、把鑄鐵鍋放在爐火上加熱，直到鍋子完全乾燥。
3、可用廚房紙巾沾取植物油（如亞麻籽油、菜籽油或葡萄籽油），均勻塗抹在乾燥的鑄鐵鍋上，只要塗上薄薄一層即可，如果太多會造成油斑。
4、再把鑄鐵鍋放在爐火上加熱5分鐘，讓鍋子把油脂吃進去，可重複以上步驟2到3次，增加不沾效果。
鑄鐵鍋使用方式
鑄鐵鍋使用時，不沾的關鍵是「溫度要夠」，料理前要先把鑄鐵鍋燒熱，要確定鍋子溫度夠不夠，可以用滴少許水珠在鍋中，看到水珠在鍋中滾動、跳躍就代表熱鍋完成，加入油後，油會在鍋中產生紋路，也就是油紋，油熱的時候也會很好滑動，當確定鍋子跟油都熱好後，再把食材放進去，這樣就不會沾鍋了。
鑄鐵鍋清潔方式
料理完後的鑄鐵鍋，待溫度下降後，可用溫熱水清洗，建議有琺瑯塗層的鑄鐵鍋用海綿的那一面清洗，沒有琺瑯塗層的鑄鐵鍋則可以用菜瓜布刷洗。若使用溫熱水還是沒辦法把焦垢清除，可在焦垢上撒上小蘇打粉，加上溫熱水刷洗，頑固污垢可以把鍋子裝水、加入小蘇打粉一起煮沸10分鐘，煮沸後熄火，靜置30到1小時就會看到污垢浮起來；另外使用小蘇打粉加白醋也能把鑄鐵鍋清潔乾淨。
不過羅羽軒提醒，鑄鐵鍋不太建議使用洗碗機，因為洗碗機的清潔能力強，加上水分太高，會讓鑄鐵鍋生鏽，琺瑯鑄鐵鍋為了提高氣密性，因此鍋緣沒有琺瑯，遇水更容易生鏽，如果想用洗碗機清洗，洗完之後要馬上取出來，將鍋子的水分擦乾，若是長久不使用鑄鐵鍋，也可以在鍋緣塗上薄薄一層食用油防鏽，在鍋蓋和鍋子中間墊廚房紙巾、乾布等，也能幫助吸收水分。
鑄鐵鍋養鍋方式
鑄鐵鍋在清潔完畢後，需要進行養鍋步驟，養鍋步驟跟開鍋類似，先用清水清洗完畢後，把鑄鐵鍋水分大致擦乾，再放在爐火上烤乾，趁鍋熱時用廚房紙巾沾取食用油，塗抹薄薄一層在鑄鐵鍋上，就完成養鍋程序，若每天都會使用鑄鐵鍋料理，食物的油脂就會幫助養鍋，不太需要再做養鍋步驟。
資料來源：恆隆行
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根據恆隆行官網表示，鑄鐵鍋主要有5個優點：
1、優異的保溫性能：鑄鐵鍋的材質密度高，因此保溫功能強，就算關火後還能持續保持食物溫度，很適合用來做燉煮、燜煮的料理。鑄鐵鍋密封性很好，可以保有食物的水分，讓燉煮時間縮短。
2、熱傳導均勻：鑄鐵鍋可以將溫度均勻分散，讓食物受熱較均勻，不容易出現局部過熱或燒焦的情況。另外，鑄鐵鍋因為沒有不沾塗層，所以可以加熱到很高的溫度，讓肉類可以產生「梅納反應」（Maillard reaction），梅納反應是食物的「還原糖」與「胺基酸（蛋白質）」在攝氏140到170度高溫下反應，會產生香味濃厚的化合物與焦褐色物質，像是牛排焦脆的外皮。
4、非常耐用、使用年限長：鑄鐵鍋只要有適當保養，就算經過幾十年還是能保持良好的狀態。
5、可在多種熱源上使用：鑄鐵鍋可以在各種熱源上使用，像是瓦斯爐火（明火）、電磁爐、烤箱，更可以直接放在炭火上，讓料理方式更多元化。
鑄鐵鍋缺點
1、對新手來說難上手：鑄鐵鍋在使用前需要先開鍋，加上要使用油脂來當不沾塗層，讓許多新手沾鍋沾到放棄，清潔不當又很容易讓鍋子生鏽。
2、重量太重：鑄鐵鍋因為材質關係，重量相當重，常見的20到24公分琺瑯鑄鐵鍋重量約在3.5到5公斤，力氣比較小的人光搬動鍋子就很吃力，如果是用來燉湯，鍋子加上湯的重量，會更難移動。
3、需要養鍋：不像不沾鍋清洗乾淨就好，鑄鐵鍋除了清洗之外，還需要養鍋，若殘留的水分太多，還很容易生鏽。
1、第一次拿到鑄鐵鍋，可先用溫水清洗鍋子，將出廠時保持鍋子不生鏽的油洗去，再用紙巾或布擦乾鍋子，不建議使用清潔劑，以免清潔力過強，影響鍋子表面。
2、把鑄鐵鍋放在爐火上加熱，直到鍋子完全乾燥。
3、可用廚房紙巾沾取植物油（如亞麻籽油、菜籽油或葡萄籽油），均勻塗抹在乾燥的鑄鐵鍋上，只要塗上薄薄一層即可，如果太多會造成油斑。
4、再把鑄鐵鍋放在爐火上加熱5分鐘，讓鍋子把油脂吃進去，可重複以上步驟2到3次，增加不沾效果。
鑄鐵鍋使用時，不沾的關鍵是「溫度要夠」，料理前要先把鑄鐵鍋燒熱，要確定鍋子溫度夠不夠，可以用滴少許水珠在鍋中，看到水珠在鍋中滾動、跳躍就代表熱鍋完成，加入油後，油會在鍋中產生紋路，也就是油紋，油熱的時候也會很好滑動，當確定鍋子跟油都熱好後，再把食材放進去，這樣就不會沾鍋了。
料理完後的鑄鐵鍋，待溫度下降後，可用溫熱水清洗，建議有琺瑯塗層的鑄鐵鍋用海綿的那一面清洗，沒有琺瑯塗層的鑄鐵鍋則可以用菜瓜布刷洗。若使用溫熱水還是沒辦法把焦垢清除，可在焦垢上撒上小蘇打粉，加上溫熱水刷洗，頑固污垢可以把鍋子裝水、加入小蘇打粉一起煮沸10分鐘，煮沸後熄火，靜置30到1小時就會看到污垢浮起來；另外使用小蘇打粉加白醋也能把鑄鐵鍋清潔乾淨。
不過羅羽軒提醒，鑄鐵鍋不太建議使用洗碗機，因為洗碗機的清潔能力強，加上水分太高，會讓鑄鐵鍋生鏽，琺瑯鑄鐵鍋為了提高氣密性，因此鍋緣沒有琺瑯，遇水更容易生鏽，如果想用洗碗機清洗，洗完之後要馬上取出來，將鍋子的水分擦乾，若是長久不使用鑄鐵鍋，也可以在鍋緣塗上薄薄一層食用油防鏽，在鍋蓋和鍋子中間墊廚房紙巾、乾布等，也能幫助吸收水分。
鑄鐵鍋在清潔完畢後，需要進行養鍋步驟，養鍋步驟跟開鍋類似，先用清水清洗完畢後，把鑄鐵鍋水分大致擦乾，再放在爐火上烤乾，趁鍋熱時用廚房紙巾沾取食用油，塗抹薄薄一層在鑄鐵鍋上，就完成養鍋程序，若每天都會使用鑄鐵鍋料理，食物的油脂就會幫助養鍋，不太需要再做養鍋步驟。
資料來源：恆隆行