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中央銀行今（19）舉行今（2026）年理監事會議，意外鬆綁房市管控措施，全國自然人第2戶房貸成數調升至6成，外界質疑是否因建商喊話或是覺得之前打過頭才鬆綁，對此，楊金龍表示，希望房市可以軟著陸，「現在是軟著陸的開頭」，若沒適當回應，有時會變成硬著陸，「打趴要再拉上來就不易」，就會有點像中國房市情況，因此，即便對房市管控結果還不是非常滿意，只是民眾需要也要被滿足，只是微調，對房市影響不大，也呼籲建商讓利。由於下半年就要選舉，外界質疑此時鬆綁房市管制，是否有特殊原因，央行理事都同意嗎？楊金龍透露，央行理事會一致同意維持政策利率不變，但對房市管制鬆綁，有一位理事反對，也有理事覺得現在不適合鬆綁，亦有人認為在放寬第2戶房貸成數的同時，也應該用其他措施例如第1限制房貸成數等來平衡這次的微調，但最後還是同意微幅調整。楊金龍也被問到是否因建商壓力才鬆綁？楊金龍說，「沒有、沒有」，還是央行覺得房市打過頭，要校正回歸？楊金龍則表示，希望房市可以軟著陸，不要硬著陸，「現在是軟著陸開頭」，也不喜歡政策過度，「軟著陸是我們的基調」，選擇性信用管制也看到成效，央行希望房市慢慢下來，只是有時會加速，若沒適當回應，有時會變成硬著陸，「打趴要再拉上來就不容易，有點像中國的情況」。不過，現在待售新成屋很多，楊金龍坦言，這確實也是鬆綁房市管制的原因之一，而且「供給太多，建商撐在那裡」，他也呼籲。建商可以讓利，讓房市軟著陸，只是建造成本很高，也不可能賠錢賣。此外，楊金龍也提到，「現在還沒到大幅放寬時間點」，房市管制雖然有成效，但央行也不是非常滿意，加上名目實質房價還是主要國家還高，台灣及台北市房價所得比也仍高，若大幅放寬，民眾的房價看漲心理可能再起。