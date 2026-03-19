曾拿下金馬獎最佳原創電影歌曲的李英宏，挑戰恐怖片配樂，為《死亡之握：鬼牽手》將童謠〈牽手歌〉變成超驚悚、帶著被詛咒感覺的詭異音樂，電影院都禁播，他也坦承在過程中繃緊神經，一度萌生放棄念頭，甚至壓力大到自律神經失調，還產生「中邪」的反應，為此3度到廟裡祈福、求平靜，更去收驚來解除身心的負擔。

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▲《死亡之握：鬼牽手》驚悚詭異的氣氛，讓配樂者都感受到壓力。（圖／網銀國際提供）
▲《死亡之握：鬼牽手》驚悚詭異的氣氛，讓配樂者都感受到壓力。（圖／網銀國際提供）
李英宏挑戰恐怖片配樂竟中邪　3度前往廟宇祈福還收驚

李英宏坦言自己對恐怖片是會怕又愛看，但讀完《死亡之握：鬼牽手》劇本後，就覺得的創作會有許多想像空間，才決定接受挑戰，將他鮮明的電子音樂風格融入配樂中。片中的核心旋律改編自兒歌〈牽手歌〉，由小朋友合唱團錄製，要將溫馨的兒歌變成讓人毛骨悚然的輓歌，令李英宏壓力到大想放棄，為此自律神經失調，還有頭痛劇烈、胸悶、肩膀重壓等不適感覺，自己認為那就是「中邪」。

體質敏感的李英宏表示，在密集製作配樂期間，因為種種的不舒服，覺得自己某種程度來說，就是中邪，進入一種詛咒，認為自身完全投入到忘記這只是個工作。而在這段期間，他曾3度前往廟宇祈福，尋求心靈平靜，也透過收驚來排解高強度創作帶來的身心負擔，這樣才能讓整個人舒服一些，慢慢找回內心的穩定感。

▲《死亡之握：鬼牽手》情節刺激，電影配樂也讓人聽了頭皮發麻。（圖／網銀國際提供）
▲《死亡之握：鬼牽手》情節刺激，電影配樂也讓人聽了頭皮發麻。（圖／網銀國際提供）
戲院不敢播映恐怖預告　電影公司反向操作放給大家看

對於為恐怖片做配樂的煎熬，李英宏透露完全無法複製過去的經驗：「我不想因為是恐怖片，就靠突然放大的音樂去嚇人。即使音樂不是一直出現，也要讓觀眾全程感到不安。」導演王晧一路和他一同尋找方向，讓他能在反覆嘗試中做出突破以往風格的配樂，營造出無處可逃、彷彿被邪靈包圍的壓迫感。

影城不敢播的詭異旋律，電影公司反向操作，做成各種情境版〈牽手歌〉的背景音樂，讓恐懼也不再只存在電影裡，而彷彿隨時隨地都可能纏上觀眾，驚悚版倍增。《死亡之握：鬼牽手》將於4月17日全台上映。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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