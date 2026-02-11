我是廣告 請繼續往下閱讀

▲三上悠亞不只來台跳啦啦隊，現在還傳出進軍影壇的消息。（圖／記者張一笙攝）

▲《降》的女主角目前已知是曾入圍過金鐘獎視后的雷嘉汭。（圖／一群獨角鯨娛樂提供）

▲啦啦隊女神李多慧（如圖）也參演了恐怖電影《辛亥隧道》，話題性十足。（圖／記者葉政勳攝）

日本超人氣女神三上悠亞近期在台灣話題不斷，除了跨界加入福爾摩沙夢想家啦啦隊應援外，現在更有驚人消息流出。三上悠亞被爆低調參演由香港導演徐梓耀執導的全新恐怖電影《降》（Love Curse），與曾入圍金鐘獎最佳女主角的雷嘉汭同台飆戲，對此，由香港導演徐梓耀與凱渥深度合作的靈異電影《降》，自籌備以來便備受關注。該片卡司陣容極具話題性，除了由凱渥旗下實力派女星、曾入圍金鐘獎視后的雷嘉汭擔綱女主角，並邀請馬來西亞女神Miko黃潔琪、演員廖奕琁共同演出外，近期更盛傳日本女星三上悠亞也參與其中。對於三上悠亞是否獻出恐怖片處女作，導演徐梓耀並未否認，僅低調回應「希望保留神秘感」，這番語帶曖昧的說法，無疑為電影增添了更多想像空間與期待感，也讓外界對三上悠亞與雷嘉汭的跨國對戲充滿好奇。三上悠亞所屬球團則表示：「相關內容以電影公司官方宣傳為準」。電影《降》不僅卡司吸睛，題材更是驚悚駭人。該片以東南亞民間流傳已久的恐怖降頭傳說「開腳飯」（Nasi Kangkang）為核心概念。內容透過情感與人性的細膩視角，描繪一段因為情感執念所引發、最終演變成「無法逆轉的靈異悲劇」。而徐梓耀是凱渥今年正式簽約的導演，他過去任職於香港天下一集團，具備國際廣告策劃與編導經驗，未來他計畫將工作重心移往台北，並表示台灣具備高度成熟的產業條件與「連結亞洲各地市場」的重要位置，希望能在此深化與台灣影視產業的合作。另外，三上悠亞並非啦啦隊女孩拍攝恐怖片首例，早在三上悠亞之前，來台發展的韓籍啦啦隊女神李多慧就已宣布參與台灣恐怖電影《辛亥隧道》，和季芹飾演母女。由此可看出啦啦隊在台灣影視市場的影響力，有「流量女神」的加持，想必會為作品增添更多討論度與話題。