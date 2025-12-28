我是廣告 請繼續往下閱讀

▲三上悠亞（左）曾在IG曬出滿滿的Sana周邊。（圖／三上悠亞IG@yua_mikami）

日本女星三上悠亞退出成人產業後，今年宣布加入台灣職籃福爾摩沙夢想家啦啦隊Formosa Sexy。昨（27）日迎來首次應援，三上悠亞除了應援曲外，也大跳偶像TWICE組曲〈What is Love？〉等，女團出身的她也展現實力派舞技，引發外界稱讚。而有粉絲翻出，三上悠亞之所以這麼熟練TWICE的舞蹈，是因為她是TWICE狂粉，還曾在IG公開過滿滿的Sana周邊。三上悠亞在昨日的應援中，展現了超強舞蹈實力，多首TWICE歌曲都難不倒她。有網友翻出三上悠亞是TWICE大粉絲，還去看了TWICE今年9月在日本東京舉辦的《THIS IS FOR》演唱會。三上悠亞也特地曬出看演唱會認證照，只見她身上滿滿都是Sana的周邊娃娃商品「Savely」，完美化身Sana大鐵粉。因此這次三上悠亞大跳TWICE組曲，也讓許多了解她的粉絲直呼不意外，「她是很資深的Once（TWICE官方粉絲名稱）」、「三上悠亞也是很長情的Once，而且每次都滿滿的湊崎紗夏（Sana）周邊」、「她真的是支持很久了，而且手燈有在更新」、「TWICE的歌都難不倒三上悠亞！」等。三上悠亞在2006年參加女團「早安少女組」甄選，但不幸在第二次選拔中落選，不放棄的她，又在隔年挑戰AKB48五期生選拔入選，不過因其加入條件之一為「搬到東京」，當時仍在名古屋生活的她無法配合，只好忍痛放棄。不過她沒有停下腳步，在2009年3月成功加入SKE48（AKB48名古屋姐妹團），以「鬼頭桃菜」的藝名正式出道。三上悠亞以女團偶像活動期間人氣非常高，不過在2013年她就被爆料和前傑尼斯偶像手越祐也熱吻，並於隔年退團，偶像生涯只維持5年。當不成偶像但又想繼續在演藝圈發展的她，決定進軍AV界，並將藝名改成三上悠亞，直到2023年8月16日才宣布退出成人產業。然而，不放棄偶像夢的三上悠亞，還在2018年自費組團Honey Popcorn到韓國發展，在當時也引發高度討論。除此之外，她也陸續進攻美妝、區塊鏈等，涉獵非常廣。