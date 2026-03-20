饗賓集團旗下高端旗艦buffet「饗A Joy」攜手國際名廚江振誠，共同推出年度企劃《四季交饗曲 A Gastronomic Symphony of Taiwan’s Four Seasons》，將於2026年4月1日開始推出多道新菜。饗賓集團表示，《四季交饗曲》以春、夏、秋、冬四季為概念，首波春季端出3道新菜色。台北101董事長賈永婕也到現場搶先品嚐，她特別稱許「石斑魚骨膠原白湯」這道湯富有膠質，呈現也特別；還有因為本就熱愛牛舌，賈董也特別喜愛「炙烤炭香和牛舌餅」這道菜。
位在台北101大樓的86樓、堪稱全台位置最高也是最高價的「饗A Joy」，2023開幕以來，受到不少老饕，尤其是外籍遊客喜愛。饗賓集團董事長陳毅航表示，此次攜手國際名廚江振誠，將為饗A Joy帶來不同於以往的餐飲2.0「Selective Dining」體驗。鼓勵賓客在眾多選擇中有意識地挑選真正想品嚐的料理，不再追求吃得更多。
「春、夏、秋、冬」結合「山、海、原、城」，首波春季更有「反轉」驚喜
江振誠主廚設計的《四季交饗曲》，以春、夏、秋、冬為主軸，轉化為四季專屬料理及餐檯設計，再結合上饗 A Joy 原有的山、海、原、城四境語彙。首波「春」季菜單，江振誠為「城」下的定義：「是建造希望的夢，以『嚐鮮、暖心、滿胃』三大主旋律呈現山海滋味。」江振誠主廚特別將「驚喜感」放進每一道菜的風味反轉與呈現方式。
🟡「饗A Joy」首波春季新菜搶先看：
📍春‧嚐鮮：「炙烤炭香和牛舌餅」：
牛舌餅內真的有牛舌！和牛舌經炙烤後，搭在烙到微酥的牛舌餅上，還有蔥蒜美乃滋鹹甜帶點極微辛辣，還有酸奶油讓濃郁的滋味轉化成爽口。在宜蘭長大的江振誠，完美地重新詮釋家鄉美食。
📍春‧暖心：「白中白—石斑魚骨膠原白湯」
江振誠認為去除顏色線索並重置感官順序，當所有元素皆為白之後，賓客不再用視覺預判，而會更專注於質地和口感。
這道菜以魚骨膠原熬出濃醇高湯，搭配不同食材的脆、嫩、鮮與Q，濃香順口。
📍春‧滿胃：「環島西班牙海鮮飯」
強調是一道「反著做」的料理，鍋巴在最上層，中層是吸滿海味湯汁的米飯，海鮮留在下方，避開高溫直烤的乾柴，保持軟嫩飽滿；叻沙的鹹、辣與香料在尾韻畫龍點睛，將味覺推到頂點。而「環島」一詞，更是闡述台灣是個擁有豐富海產的寶島。
江振誠設計有趣的品嚐順序 buffet變fine dining
此次合作，江振誠還以 fine dining（精緻高端餐飲） 的節奏邏輯為基礎，為 饗A Joy 推薦設計出有趣的品嘗順序，他在意如何讓賓客在有限的胃口與時間裡，組合出更完整的感官經驗。
建議先從輕盈、清爽的海鮮與前菜展開，讓味覺由淡入濃，再將不同餐區的食物交錯搭配，創造更立體的層次。例如：把不同質地的鮑魚料理，組合在同一段享用，感受煎、炸、煙燻、磯煮之間的口感差異。
或者也可以將鹽酥雞腿佐九層塔片與糯米椒加入泡飯之中，讓原本單線條的湯飯，轉化出酥香、辛香與熱度交疊的飽滿表情。或在主菜階段選擇牛排，再搭配來自不同餐區的烤鳳梨與帶有煙燻氣息的調飲，使肉香、果香與酒體彼此牽引。buffet不是吃到飽，更成為好似fine dining般的享受。
▪️饗 A Joy營業資訊：
地址：台北市信義區信義路五段7號 台北101 86樓
訂位：官方訂位平台
台北喜來登「十二廚」 推優惠 平日午餐與下午茶「四人同行一人免費」
台北喜來登大飯店的吃到飽餐廳「十二廚」，有自助餐界「Buffet之王」美譽，台北喜來登宣布，即日起至4月30日推出平日午餐及下午茶時段，享「四人同行一人免費」之優惠。平日下午茶每位成人990元+10%，折扣後等於平均每人只要842元，就能享有牛排、各式海鮮、生魚片、甜點等豐盛料理吃到飽。另外，還於假日下午茶加碼有松葉蟹無限供應，優惠到4月26日，加值不加價。
十二廚推出春季優惠，即日起至4月30日的平日午餐及下午茶時段，將有「四人同行一人免費」禮遇。餐檯上菜色包含現切爐烤牛排、印度特色料理、各式異國美饌、現點現做麵食、海港直送生猛海產、生魚片及時令特色料理，更有數款寒舍招牌甜點通通都能吃到飽。台北喜來登提醒，優惠組數有限，敬請提前透過官網線上預訂。
資訊來源：饗A Joy、台北喜來登大飯店
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「春、夏、秋、冬」結合「山、海、原、城」，首波春季更有「反轉」驚喜
江振誠主廚設計的《四季交饗曲》，以春、夏、秋、冬為主軸，轉化為四季專屬料理及餐檯設計，再結合上饗 A Joy 原有的山、海、原、城四境語彙。首波「春」季菜單，江振誠為「城」下的定義：「是建造希望的夢，以『嚐鮮、暖心、滿胃』三大主旋律呈現山海滋味。」江振誠主廚特別將「驚喜感」放進每一道菜的風味反轉與呈現方式。
📍春‧嚐鮮：「炙烤炭香和牛舌餅」：
牛舌餅內真的有牛舌！和牛舌經炙烤後，搭在烙到微酥的牛舌餅上，還有蔥蒜美乃滋鹹甜帶點極微辛辣，還有酸奶油讓濃郁的滋味轉化成爽口。在宜蘭長大的江振誠，完美地重新詮釋家鄉美食。
江振誠認為去除顏色線索並重置感官順序，當所有元素皆為白之後，賓客不再用視覺預判，而會更專注於質地和口感。
這道菜以魚骨膠原熬出濃醇高湯，搭配不同食材的脆、嫩、鮮與Q，濃香順口。
強調是一道「反著做」的料理，鍋巴在最上層，中層是吸滿海味湯汁的米飯，海鮮留在下方，避開高溫直烤的乾柴，保持軟嫩飽滿；叻沙的鹹、辣與香料在尾韻畫龍點睛，將味覺推到頂點。而「環島」一詞，更是闡述台灣是個擁有豐富海產的寶島。
此次合作，江振誠還以 fine dining（精緻高端餐飲） 的節奏邏輯為基礎，為 饗A Joy 推薦設計出有趣的品嘗順序，他在意如何讓賓客在有限的胃口與時間裡，組合出更完整的感官經驗。
建議先從輕盈、清爽的海鮮與前菜展開，讓味覺由淡入濃，再將不同餐區的食物交錯搭配，創造更立體的層次。例如：把不同質地的鮑魚料理，組合在同一段享用，感受煎、炸、煙燻、磯煮之間的口感差異。
或者也可以將鹽酥雞腿佐九層塔片與糯米椒加入泡飯之中，讓原本單線條的湯飯，轉化出酥香、辛香與熱度交疊的飽滿表情。或在主菜階段選擇牛排，再搭配來自不同餐區的烤鳳梨與帶有煙燻氣息的調飲，使肉香、果香與酒體彼此牽引。buffet不是吃到飽，更成為好似fine dining般的享受。
地址：台北市信義區信義路五段7號 台北101 86樓
訂位：官方訂位平台
台北喜來登「十二廚」 推優惠 平日午餐與下午茶「四人同行一人免費」
台北喜來登大飯店的吃到飽餐廳「十二廚」，有自助餐界「Buffet之王」美譽，台北喜來登宣布，即日起至4月30日推出平日午餐及下午茶時段，享「四人同行一人免費」之優惠。平日下午茶每位成人990元+10%，折扣後等於平均每人只要842元，就能享有牛排、各式海鮮、生魚片、甜點等豐盛料理吃到飽。另外，還於假日下午茶加碼有松葉蟹無限供應，優惠到4月26日，加值不加價。
十二廚推出春季優惠，即日起至4月30日的平日午餐及下午茶時段，將有「四人同行一人免費」禮遇。餐檯上菜色包含現切爐烤牛排、印度特色料理、各式異國美饌、現點現做麵食、海港直送生猛海產、生魚片及時令特色料理，更有數款寒舍招牌甜點通通都能吃到飽。台北喜來登提醒，優惠組數有限，敬請提前透過官網線上預訂。
資訊來源：饗A Joy、台北喜來登大飯店