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江宏恩為拍戲「5天4夜沒睡覺」心臟狂跳、口齒不清

▲江宏恩（右）提到會進入演藝圈一切純屬意外，剛開始演戲時常被導演指正，天天NG壓力很大。（圖／三立電視提供）

江宏恩結婚八年 鬆口生子計畫「隨緣」

本土劇男神江宏恩現身節目〈話時代人物〉，接受主持人鄭弘儀專訪，他透露自己因拍戲熬夜，最高曾創下「5天4夜沒睡覺」的驚人紀錄，他表示到了第四天開始心跳很快，甚至口齒不清。而江宏恩因長期嚴重失眠，健康狀況亮起紅燈，連醫師都警告他「再不睡覺會暴斃」。江宏恩出道31年，走紅之後作品幾乎一檔接一檔，他表示自己始終保持驚人的抗壓性與對表演的痴狂，甚至曾為了拍戲「5天4夜沒睡覺」，相當驚人。他回憶：「當時還年輕，前兩天還很開心，第三天開始覺得心很累，第四天變成心跳很快，第五天就開始口齒不清。」江宏恩在節目中還提到，會進入演藝圈一切純屬意外，有次放學逛西門町，遇上星探邀試鏡，莫名其妙接拍人生第一支廣告，出道走紅後，戲約不斷，江宏恩感恩表示是「祖師爺賞飯吃」，更坦言剛開始演戲時常被導演指正，天天NG壓力很大，江宏恩當時收工後不回家，就站在現場看前輩演出默默學習。即使出道超過三十年，江宏恩依然保持角色中尋求突破的熱情，他私下不敢吃魚，幾年前拍《天下第一味》，硬著頭皮連吞七、八塊生魚片握壽司，導演一喊卡就到廁所去催吐，十分敬業。近期則為了新戲《如果我不曾見過太陽》，努力增胖15公斤，他說「只要導演敢開菜單，我就想辦法炒出這盤菜」，最大的期望是觀眾會認為「只要是江宏恩演的戲，都很好看」。另外，江宏恩結婚八年，夫妻倆對求子都是抱著「隨緣」的態度，但太太已提前凍卵6顆做足準備，更多精彩的訪問內容，都在54台三立新聞台，本週日(22日)晚上八點的〈話時代人物〉完整播出，敬請準時鎖定。