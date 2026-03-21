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▲Ryu（右）和Yuma（左）雙雙劈腿，情節一再翻轉，外界對他們的觀感也大不同。（圖／摘自 IG@yumaa0412）

▲秦思靜（如圖）和Ryu交往後並沒有一直幸福美滿，後來更分得很不愉快。（圖／摘自 IG @qin_sijing）

▲Tommy（如圖）介入Ryu和Yuma的婚姻被罵爆，頻道和好幾個月未更新，留言也都在諷刺他偷吃人妻。（圖／摘自 IG@tomitomi_japan)





百萬網紅前夫妻Ryu和Yuma與好友Tommy之間牽涉不倫、背叛的感情風暴，昨（20）日在暫告平靜落幕，狗血程度不輸8點檔劇情。從Ryu和Yuma的跨國夫妻形象大受歡迎、YouTube頻道訂戶破百萬，到Ryu劈腿中國女畫家被攻擊，畫家揭露Yuma和好友Tommy出軌在先，情節一再反轉，而吃瓜群眾也變成重要配角。Ryu和Yuma本來在他們的Ryuuu TV頻道以溫馨又互補的形象受到觀眾歡迎，粉絲們經歷了他們從租屋處的小房間開始拍片，到後來買房、創業、成名的過程，投入深刻的感情聯結，因而對他們不再相愛、甚至各自有新歡會更難以接受。事件的爆發還經過劈腿者先以受害者姿態出現，網友大聲斥責另一方後，才得知喊抓賊的先做賊，風向立刻翻轉，話題越燒越旺，外界的反應在風暴中的重要地位不容忽視。分別來自馬來西亞與日本的Ryu和Yuma，甜蜜婚姻的假象從2024年逐漸崩壞，Yuma先在社群網站發出帶著憂鬱感覺的文字，暗示和Ryu感情生變，誤導大家她是被傷害的一方，引來網友湧進Ryu的社群狂留負評，指責他變心、對不起陪他創業的Yuma。當年11月，中國女畫家秦思靜與Ryu的戀情浮出水面，網友攻擊力道更強，讓秦思靜一怒之下發長文揭露踢爆Yuma先和好友Tommy搞外遇的真相。出身自「三原JAPAN」的成員Tommy，是外型陽光的美食旅遊網紅，原本形象謙虛有禮，又高大有型，頗受女性觀眾青睞。沒想到自己和友人妻子外遇被友人的現任女友揭發，最後Tommy與Yuma都發文認錯，Ryu也發表聲明，表示會將一切留給Yuma，希望大家不要攻擊她，Tommy也PO出全黑圖向Ryu道歉。這個大扭轉讓網友又開始把矛頭對向Tommy與Yuma，Ryu反倒變成「純愛戰士」，直到秦思靜與他在2015年分手，馬上秦思靜就控訴被他家暴，還稱「一隻手抓著我的頭髮，一隻手用拳頭砸我，後來因為我反擊，造成了你又一輪攻擊，導致我一個禮拜不能吃飯，三個月的耳鳴」，純愛戰士瞬間又變為恐怖情人，不時有戲劇化的轉折，讓網友看到傻眼。目前Ryuuu TV訂戶數從全盛時期的184萬，現在剩172萬，變成1、2個月才更新一支影片，且是Ryu獨撐大局。至於Tommy的TommyTommy Japan頻道，已8個月沒更新，那時的網友留言也還是在修理他背叛好友、與對方妻子外遇。Ryu與Yuma已在去年1月離婚，沒想到隔了一年多，還有最新發展：Ryu和Tommy發聯合聲明表示祝福對方，一切紛爭看似完結，但還會不會有後續？大家可能還要繼續等著瞧。