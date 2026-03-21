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▲金曲歌后李竺芯（如圖）將在4月11日首度登上屏東三大日開唱。她預告將帶來《Suí水》專輯裡的歌曲與大家分享春天的氣息。（圖／屏東縣政府提供）

2026屏東三大日音樂節將於 4 月 10、11、12 日一連三天，在屏東縣體育館前草地登場！今年的演出陣容包括韋禮安、怕胖團、陳忻玥、沈文程、藍又時、王艷薇、曾瑋中、李竺芯。韋禮安表示，除了浪漫歌單和唱歌，這次他也想要好好吃豬腳。韋禮安相隔7年重返屏東三大日舞台，他興奮表示：「其實真的蠻久了，有一種『好像很久沒回來打招呼』的感覺！」談到這次的演出編排，他預告會帶來溫暖、輕鬆且帶點浪漫氣息的春天歌單，並笑說：「希望不只是唱歌，如果現場大家很熱情，我應該也會忍不住多聊幾句、多唱幾句。」除了期待見到南部歌迷，韋禮安的吃貨魂也熊熊燃燒。他回憶過去到南部演出通常行程緊湊、宛如快閃，這次特別許願：「如果有機會的話，還蠻想好好吃一下屏東有名的豬腳。」對韋禮安來說，春天有一種重新開始的感覺，他表示目前正努力籌備演唱會與製作新專輯，許多新想法和能量都在慢慢萌芽。面對屏東4月的熱情陽光，他不忘變身暖男呼籲粉絲：「記得多喝水、防曬，帽子跟墨鏡都可以準備一下。如果太熱要適時找地方休息，最好的降溫方式就是一起唱歌啦，但還是要先把照顧好自己！」另一位備受矚目的金曲大贏家李竺芯，則將在4月11日首度登上屏東三大日開唱。她預告將帶來《Suí水》專輯裡的歌曲與大家分享春天的氣息。上個月才剛到恆春遊玩的李竺芯，對屏東的旅行念念不忘，不僅大讚滿州落山風與黃色芒草的美景，更點名東港魚丸、後灣海鹽超有特色。對於南部的炎熱天氣，她則十分享受地向樂迷喊話：「既有溫度，何不留下來，來屏東三大日，把溫度變熱情！」