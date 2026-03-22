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郭台銘贈曾馨瑩2,500張鴻海 5億「寵妻大禮」太狂

▲郭台銘（左）與曾馨瑩（右）結婚將邁入18年，婚姻生活依舊甜蜜，夫妻倆不時公開放閃。（圖／截自Instagram帳號hsin_ying_tseng）

曾馨瑩千萬代言費全捐公益 盼帶來正向力量

鴻海集團創辦人郭台銘重返台灣首富寶座！根據富比士最新全球富豪排行榜，郭台銘淨資產達153億美元（約4901億新台幣），日前才傳出他將其名下2,500張鴻海股票轉讓給妻子曾馨瑩，以當時股價 229 元計算，市值高達約 5.73 億，寵妻無極限讓眾人羨慕。然而，對郭董來說，2,500張鴻海股票僅是持股中的極小部分（約 0.14%）。郭台銘與曾馨瑩結婚將邁入18年，婚姻生活依舊甜蜜，夫妻倆不時公開放閃。根據公開資訊觀測站資料，郭台銘於3月辦理持股轉讓申報，採取「贈與」方式，將其名下2,500張鴻海股票轉讓給曾馨瑩，依據當時股價 229 元計算，郭董這份「寵妻大禮」高達5.73 億元新台幣，讓眾人驚呆。這對一般人來說已是「做夢都會笑」的財富，但對台灣首富郭台銘，僅是他財產的一小部分。在本次轉讓後，其個人鴻海持股仍維持在近174萬張，持股變動幅度約0.14%，依舊是鴻海最大股東。市場分析，這類大股東將股權贈與配偶的操作，通常具備稅務規劃或是家族資產傳承的考量。而曾馨瑩日前破例接下人生首支醫美代言，長期投入公益活動的她，合作所獲得之千萬代言酬勞，將全數捐贈給弱勢病友公益團體，期望能為社會帶來更具正向影響力的力量。美國富比士（Forbes）雜誌近日公布2026年全球富豪榜，，輝達執行長黃仁勳淨資產達1540億美元（約4兆9336億新台幣）排名第8。台灣部分，郭台銘重返首富寶座，廣達電腦董事長林百里、國巨董事長陳泰銘、台達電創辦人鄭崇華、台積電創辦人張忠謀等大老闆也都上榜。