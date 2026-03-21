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▲王彩樺（如圖）今晚在《鑽石舞台之夜》演唱會開唱，除了唱歌、跳舞，還演了結合短劇口白的歌曲〈為了十萬元〉。（圖／記者林柏年攝影）

▲由胡瓜（前排左2）發起的《鑽石舞台之夜》演唱會，開唱由主持群和TPE48一起勁歌熱舞。（圖／記者林柏年攝影）

相隔近一年，由綜藝天王胡瓜領軍，攜手康康、歐漢聲（歐弟）、賴慧如共同主持的《鑽石舞台之夜》演唱會，今（21）日晚間重磅回歸台北流行音樂中心（北流）。首次搭上鑽石列車的「保庇天后」王彩樺，因最近被說撞臉三星堆出土的青銅面具。她大方招認自己做醫美進廠維修，當時因為要參加賴慧如婚禮，剛打完肉毒桿菌，臉比較緊繃一點，才會變成像青銅面具。王彩樺今晚帶著紅遍海內外的神曲〈保庇〉閃耀登場，和電音太子一起熱舞。由於王彩樺去年出席賴慧如婚禮時，妝容與神韻一度在網路上掀起熱議，甚至被網友笑稱撞臉三星堆青銅面具。主持群在台上直接拿這件事開刀狂虧，沒想到見過大風大浪的王彩樺絲毫不介意，反而自嘲：「那時候剛打完肉毒啦！現在自然很多了。」大方承認做醫美，惹得台下觀眾哄堂大笑。隨後她也重現早期秀場經典歌曲，與新人王建騏、主持群合演〈為著十萬元〉歌中劇，康康飾演歌曲裡的「王阿舍」角色，王彩樺還配合劇情作勢對胡瓜使出「月下偷桃」，爆笑指數破表。除了王彩樺的爆笑演出，開場陣容也誠意十足。由女團「TPE48」熱鬧開場後，胡瓜帶著歐弟、賴慧如華麗現身，連跳草蜢經典組曲〈失戀陣線聯盟〉、〈寶貝對不起〉，8 分鐘的勁歌熱舞瞬間點燃北流。適逢馬年，胡瓜在一一介紹TPE48團員出場時，還搭配〈江南Style〉騎馬舞節奏中，非常動感。另一位主持人康康也獻唱包括〈惱人的秋風〉、〈拒絕再玩〉、〈山頂黑狗兄〉、〈媽媽請你也保重〉，向4位已故前輩高凌風、張國榮 、洪一峰、文夏致敬。由於康康和胡瓜兩人目前在週六黃金時段各自主持《綜藝一級棒》與《週末最強大》打對台，兩人在鑽石舞台上再度唇槍舌戰，也成為今晚的一大看點。