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▲賴慧如（右1）將登《鑽石舞台之夜》演唱會演唱，這次她要挑戰懸吊3層樓高唱歌。（圖／記者李欣恬攝影）

由綜藝天王胡瓜領軍的慈善大秀《鑽石舞台之夜》演唱會今（21）日晚間在台北流行音樂中心登場！為了帶給觀眾超越去年的頂級視覺饗宴，瓜哥這次可說是拚了老命。在演前受訪時，他自爆這兩天彩排狀況連連，今天感覺聲音沙啞還沒開，一早還緊急去吊點滴、連打3針救嗓，前一晚彩排時不慎踩空慘摔，嚇壞現場一票工作人員。胡瓜表示，日前去日本看經典賽回來後就不慎染上重感冒，導致聲音幾乎發不出來。眼看大秀在即，且一開場就得率領眾人跳滿整整8分鐘、宛如有氧舞蹈般的激烈排舞，讓他十分擔心。為了不影響演出，他今天一早趕緊跑去醫院打了3針並吊點滴，把聲音開了出來。他表示：「打完針聲音就開了，今天可以好好唱了！」胡瓜也透露彩排時的意外插曲。他表示昨天走下樓梯時竟一腳踩空，整個人慘摔在地，歐弟在旁邊表示，第一時間他有想保護瓜哥，胡瓜則表示，「當時坐在第一排的工作人員嚇死，第一時間要『護駕』根本來不及，因為我太重了！」談到這次的節目編排，胡瓜拍胸脯保證絕對比上屆更精彩。他特別邀請替台灣拿下國際大獎的「懸浮特技」團隊加入，光是特技與吊掛設備就額外追加了近60萬預算。其中，賴慧如還要挑戰約3層樓高的高空懸吊演唱，為此胡瓜更特地花了6、7萬替她訂製專屬表演裙，力求畫面完美。對於高危險性的演出，胡瓜強調安全措施與保險絕對是最高規格。這兩天活動成本高達2千萬，但做節目就是要對得起自己、對得起觀眾與贊助廠商，並透露此次慈善活動預計能為社會捐出3百萬到5百萬的善款。面對近期週末節目傳出異動的傳聞，胡瓜也親自闢謠：「一直以來都沒變動啊！」他解釋，節目當初就是以一季為單位製作，目前只是第一季錄製完畢，準備進入第二季前的例行休息。至於與友台節目的收視競爭，胡瓜表示：「大家每一台都做節目，那一條線的收看群眾才會高，做節目要有這個觀念，而不是只想著你要打敗誰。」期盼以良性競爭帶動整體電視圈的活絡。