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▲由胡瓜（中）發起的《鑽石舞台之夜》演唱會，余天（右）、余祥銓（左）父子罕見地同台演出。（圖／記者嚴俊強攝影）

▲台灣最近吹起一股歌廳秀風潮，劍湖山也推出耐斯歌廳秀製作，邀請澎澎、王彩樺、黃西田、王中平等資深藝人參與。（圖／劍湖山世界提供）

▲藍寶石歌廳秀卡司包括侯怡君（左起）、黃西田、葉啟田和苗可麗，一起揮毫賀歲高嗨喊「咱攏五吉（有錢）」，祝賀觀眾朋友馬年馬上有錢。（圖／高雄流行音樂中心提供）

施文彬、邵大倫、曹雅雯、陳孟賢、黃露瑤

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／1680／980（一般身障票為該區半價、輪椅身障票 1694／1440／1340）

當年讓爸媽守在電視機前、或是親臨現場笑到流淚的歌廳秀原汁原味回來了！2026年春天，從台北流行音樂中心、雲林劍湖山到高雄流行音樂中心海音館，全台接力重現最經典的秀場風華。不僅有胡瓜、黃西田等秀場天王坐鎮，還有跨世代歌手的驚喜合作。快來看看哪一場最適合帶家裡的長輩去嗨一下。由綜藝天王胡瓜發起並領軍的《鑽石舞台之夜》演唱會，主打原汁原味的秀場綜藝與跨世代的演藝薪火相傳。除了是娛樂性十足的精采大秀，同時是胡瓜為十方啟能中心等弱勢團體募款的公益演唱會。主持人之一康康表示，佩服瓜哥的刻苦耐勞與行善精神，更笑稱自己已成功「集郵」張菲、吳宗憲、胡瓜三位綜藝天王的合作經驗，期待這次能與瓜哥、歐弟擦出不同的爆笑火花。這次演出陣容也很驚喜連連，有余天與余祥銓父子檔、黃西田坐鎮，還有李翊君、翁立友等實力派唱將。令人意想不到的是，第二天還有「老蕭」蕭敬騰壓軸登場，偶像女團AKB48 Team TP也將首次與賴慧如合作開場，成為一大亮點。主辦單位將經典歌廳秀直接搬進了遊樂園，只要買一張票就能在劍湖山玩整天，下午再進彩虹劇場看秀，變成孫子玩設施、阿公阿嬤看大秀，三代同樂心願。首場已於3月8日圓滿演出，現場湧進千名熱情粉絲擠爆劇場。擔任節目總監的黃西田表示，此次節目融合了特技、歌唱與短劇，原汁原味重現當年歌廳秀最經典的元素，讓長輩重溫舊夢，也讓年輕人體驗最道地的秀場文化。其他節目亮點包括台灣濱崎步王彩樺也在演出中首度變裝化身埃及豔后、以金縷勁裝嗨唱，王中平更苦練舞蹈，挑戰唱跳〈青蘋果樂園〉，台灣脫口秀女王澎澎攜手新搭檔梅東生互虧，招牌三八笑料重現江湖。若您打算安排一趟全家出遊的週末小旅行，請參考以下雲林場的演出陣容與亮點介紹：由高流自製的藍寶石演唱會正式迎來五週年里程碑！今年特別選在母親節檔期舉辦，並以「咱攏五吉」（台語諧音：我們都有錢）為主題，不僅呼應了第五屆的到來，更貼近了藍寶石大歌廳一貫的庶民娛樂精神。首度搭檔主持的黃西田、苗可麗、侯怡君在記者會上合唱〈天天開心〉，並回憶當年與秀場天王豬哥亮的合作點滴，適合帶爸媽放鬆過節欣賞。今年最大的驚喜，莫過於邀請到久未露面的「寶島歌王」葉啟田重磅回歸，他笑說自己已經「蓄勢待發」，準備為鐵粉獻唱金曲〈愛拚才會贏〉。此外，高流為了慶祝五週年，還同步推出了由楊力州導演執導的紀錄片《高雄有顆藍寶石》及專書。