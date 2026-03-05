我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《高雄有顆藍寶石》海報上有豬哥亮（中）、許不了（右排上起）、鳳飛飛、賀一航、高凌風、林沖（左排上起）、羅霈穎等昔日曾在此演出的紅星身影。（圖／高雄流行音樂中心提供）

豬哥亮今年在除夕特別節目中身影重現，引起觀眾討論，成為受矚目的話題。雖然是AI技術讓他「再生」，但粉絲反應依舊熱烈。曾以《奇蹟的夏天》獲金馬獎最佳紀錄片的導演楊力州，最新作品《高雄有顆藍寶石》再一次讓豬哥亮復生，用觀眾最熟悉的語調，介紹藍寶石歌廳這座1980年代的傳奇表演場，勾起粉絲的懷念，片中也將揭曉他的招牌「馬桶蓋頭」究竟由何而來。金馬獎導演楊力州最新紀錄片電影《高雄有顆藍寶石》