豬哥亮今年在除夕特別節目中身影重現，引起觀眾討論，成為受矚目的話題。雖然是AI技術讓他「再生」，但粉絲反應依舊熱烈。曾以《奇蹟的夏天》獲金馬獎最佳紀錄片的導演楊力州，最新作品《高雄有顆藍寶石》再一次讓豬哥亮復生，用觀眾最熟悉的語調，介紹藍寶石歌廳這座1980年代的傳奇表演場，勾起粉絲的懷念，片中也將揭曉他的招牌「馬桶蓋頭」究竟由何而來。
豬哥亮重生金句連發 馬桶蓋頭竟和傳奇天團有關
金馬獎導演楊力州最新紀錄片電影《高雄有顆藍寶石》
今（5）日正式曝光電影海報與預告，預告片一開場， AI重現的豬哥亮就金句連發：「80年代最傳奇的歌廳， 舞台上七彩金光，舞台下鈔票數不完，連笑聲都金光閃閃。」昔日叱吒秀場的主持人康弘則坦言：「你有沒有來過， 就可以證明你的身價。」楊力州除了找回過去的秀場大咖憶當年，更無意中解開了豬哥亮「馬桶蓋頭」背後的祕密。
當年的藍寶石，雖然位在巷子中，周邊卻有戲院、訂做服裝、理髮廳等各種產業，形成熱鬧的聚落。楊力州透過目前還住附近的耆老，慢慢問出一些人士的下落，其中也曾接到錯誤情報，譬如幫豬哥亮剪「馬桶蓋頭」的「余師」，如今高齡近90歲，楊力州曾被告知他已去世，後來才發現他還活著。原來當年余師剛從英國學藝歸來，就把最紅的披頭四髮型移到豬哥亮身上，竟然變成其招牌。
藍寶石輝煌年代大牌如雲 豬哥亮擔任旁白娓娓道來
而藍寶石全盛時期，登台的大都是一線歌手，鳳飛飛、劉文正、高凌風、鄧麗君、崔苔菁、費玉清等都曾來作秀，而豬哥亮、余天、黃西田等就是時常搭配他們的大牌主持人，當年曾流傳一句話：「沒去過藍寶石，就不算出道！」與那時集中在台北的電視文化之外，藍寶石的演出呈現更大膽、無拘束的獨特秀場風味，讓楊力州深感吸引，才會想要執導這部電影。
導演楊力州當初會被《高雄有顆藍寶石》吸引，
不只是因為藍寶石歌廳曾經繁榮卻突然消失，也因為那是一段屬於台灣庶民文化的集體情感記憶，他說道：「對很多南部家庭而言， 那裡是第一次看到明星現場演出的地方，也是約會、商業應酬、 家庭娛樂的魔幻空間。」他認為，從台灣娛樂史來看， 藍寶石大歌廳承接了廣播與黑膠唱片時代的明星， 也預示了電視綜藝的崛起，有屬於南台灣的文化自信。
片中也透過曾參與演出的藝人和幕後工作人員，回憶昔日的有趣花絮，楊力州更特別拍攝舞台重現片段，讓觀眾感受那時的熱烈氣氛，
無論是紅星駐唱、主持人妙語如珠等都真實呈現。最讓人印象深刻的，莫過於不時出現的豬哥亮旁白，彷彿本人復生對觀眾娓娓道來，絕對會讓粉絲再度驚嘆。《高雄有顆藍寶石》預計於4月10日全台上映。
