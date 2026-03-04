我是廣告 請繼續往下閱讀

▲歌手翁立友（如圖）二度登上胡瓜主辦的《鑽石舞台之夜》演唱會，他老神在在表示，有胡瓜在，一切就安心。（圖／萬星傳播提供）

由綜藝天王胡瓜發起，攜手康康、歐弟共同主持的「鑽石舞台之夜」演唱會，將於本月21、22日在台北流行音樂中心（北流）登場。本次陣容星光熠熠，除了首日有余天父子搭檔黃西田、次日由金曲歌王蕭敬騰壓軸外，二度搭上「鑽石列車」的歌王翁立友與歌后李翊君，也將再次登台飆唱經典連續劇《還珠格格》、《意難忘》神曲，帶領觀眾重溫秀場風華。出道近40年的李翊君，擁有許多國台語代表作，其中演唱瓊瑤劇主題曲更是她歌唱生涯的高峰。談及最愛的經典戲劇，她毫不猶豫地選擇《還珠格格》，「除了我唱的片尾曲〈雨蝶〉，動力火車的片頭曲〈當〉也大受歡迎。這部戲深植人心，兩首主題曲也深受觀眾喜愛，我至今覺得很感恩。」金曲歌王翁立友則對八點檔《意難忘》情有獨鍾。他回憶，當年除了看王識賢、張鳳書、李李仁飆演技，每次看戲還能聽見自己演唱的主題曲〈堅持〉，感覺非常美妙。這部戲的爆紅，更順勢幫他打開了東南亞市場，讓他有機會到星馬、印尼等地演唱。舞台上幽默風趣的胡瓜，私底下辦起演唱會卻是另一副模樣。李翊君表示，雖然這次只唱幾首歌，心情卻異常緊張，她揭露了胡瓜私下的真實面貌：「瓜哥在台上信手拈來，但為了把『鑽石舞台』做到最好，他經常抓著工作人員開會，絞盡腦汁。工作人員皮都繃得很緊，這是我們平常看不到的用功。藝人的成功絕不是僥倖。」相較之下，翁立友則顯得老神在在。他笑說參加這場秀，就是來觀摩前輩的舞台風采與機智反應，還能趁空檔在後台串門子，感受當年歌廳秀的熱鬧氣氛。兩人都異口同聲表示，有胡瓜、康康和歐弟主持，訪談環節完全沒壓力，翁立友更打趣說：「我們私下聊天就像在re稿培養默契，跟著大哥們非常安心。」