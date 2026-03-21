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▲賴慧如（如圖）今晚在《鑽石舞台之夜》演唱會，挑戰吊鋼絲到高空演唱，8公尺長的長裙也驚艷全場。（圖／記者嚴俊強攝影）

▲台語歌后曾心梅（中）今晚在《鑽石舞台之夜》演唱會穿著吸睛的紅色蝴蝶結亮面大禮服登場，帶來成名曲〈思念你的心肝你敢知〉，更和賴慧如（右）與新人鍾采穎（左），一起演唱由孔鏘老師改編的高難度「四月望雨」組曲。（圖／記者嚴俊強攝影）

由胡瓜領軍的《鑽石舞台之夜》演唱會今（21）日晚間在台北流行音樂中心登場，驚喜連連！在胡瓜最重視的「演藝傳承」單元中，女星賴慧如帶來了堪稱全場最驚險又唯美的「搏命演出」。她不僅挑戰被吊上約3層樓的高空，更披上一襲長達8公尺的超長裙襬造型，在半空中溫柔獻唱經典歌曲〈為你我受冷風吹〉，超大規模的視覺震撼與仙氣爆表的絕美畫面，讓全場觀眾驚呼連連，直呼：「簡直是仙女下凡！」這段傳承單元可說是視覺與聽覺的頂級饗宴。除了賴慧如的高空大秀，台語歌后曾心梅也穿著吸睛的紅色蝴蝶結亮面大禮服霸氣登場。她不僅帶來成名曲〈思念你的心肝你敢知〉，更帶領賴慧如與新人鍾采穎，完美演繹由孔鏘老師改編的高難度「四月望雨」組曲，將〈月夜愁〉、〈四季紅〉、〈雨夜花〉、〈望春風〉重新混搭，超強唱功聽得見。更令人狂起雞皮疙瘩的是，當曾心梅與鍾采穎合唱〈囚鳥〉時，舞台竟結合了超高難度的「懸浮製作特技」，直接在空中與地面上演「空中 8 人、地面 6 人」的極限疊羅漢，讓台下觀眾看得目不轉睛。緊接著實力派唱將接力轟炸舞台！金曲歌王翁立友帶來招牌神曲〈堅持〉與〈我問天〉，全場大合唱。李翊君則有雙聲帶硬實力，連飆瓊瑤劇主題曲以及〈苦海女神龍〉、〈諾言〉等代表作。因為現場演唱功力實在太強、完美到宛如行走的CD，她甚至還被主持人康康搞笑猛虧：「怎麼來這邊還唱對嘴？」用另類方式狂讚她的神級歌喉。演唱會的另一大高潮，則是迎來出道65年的國寶級藝人黃西田。高齡77歲的他以一身白馬王子造型現身，卻被主持群笑稱長相根本是「演藝圈的小朋友」。胡瓜更忍不住讚嘆：「西田大哥和余天大哥加起來資歷是120 年！」黃西田依舊如一尾活龍，久違獻唱〈愛某不怕艱苦〉勾起觀眾滿滿回憶，唱到〈嘿嘿計程車〉時更揪主持群一起在台上搞笑開車，老頑童的無敵魅力，好聽又好笑。