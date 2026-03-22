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▲RM（中）說自己也很想跟隊友們在國外用英文一起接受訪談，但每次他都要充當翻譯，相當無奈。（圖／BTS Weverse）

▲BTS推出新專輯《ARIRANG》正式回歸，昨日在光化門開唱，可惜RM（左1）有腳傷，無法跟大家一起跳舞。（圖／BTS X@bts_bighit）

紅遍全球的韓國天團防彈少年團BTS昨（21）日晚間在首爾光化門廣場舉回歸演唱會，正式重返樂壇。而在演唱會舉行前夕，7名成員們也齊聚在一起開直播，暢談回歸的心路歷程。其中隊長RM（金南俊）就透露，團內只有自己能流利地用英文對外溝通，卻還能收獲全世界ARMY（官方粉絲名稱）的喜愛讓他很感動，但RM同時也開玩笑抱怨自己每次受訪還要身兼翻譯的無奈，讓在場成員和粉絲們聽了都全笑翻。RM在20日的回歸直播中提到，讓自己很感動且自豪的是：「」，結果隊友Jimin（朴智旻）聽後立刻吐槽，「」此話一出讓立刻讓現場眾人全都笑翻。Jimin直言團員們的英文確實都比不上RM，RM也無奈表示自己在國外受訪時，還要幫忙其他成員翻譯內容，有時候真的覺得很累。Jin（金碩珍）則搞笑模仿RM，說他每次跟其他外國人聊到開懷大笑後，都要轉身跟成員們解釋自己在笑什麼，這才是最爆笑的地方。而BTS作為全體成員都在韓國長大的團體，平均英文水準確實不及擁有外籍成員的其他韓團，但其實除了RM外，成員J-Hope、柾國等人也能進行簡短的英文訪談，只是不及RM的英文流利。RM過去也曾自爆學習英文的方式，是透過看經典美劇《六人行》，他說自己一開始會先看一遍韓文字幕，了解劇情，接著就改切英文字幕，認識對話中的單字和發音；最後才會關掉所有字幕，強迫自己習慣外國人的語調和語速，透過反覆觀看電視劇，來強化自己的英語能力，最後甚至考到多益（TOEIC）915分（滿分990）的好成績，讓粉絲讚嘆他不愧是IQ超過148的資優生。