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韓國天團BTS防彈少年團以新專輯《ARIRANG》於3月20日正式回歸，隔天在首爾光化門廣場舉辦免費大型演唱會，由Netflix全球獨家直播，讓全球粉絲同步參與，另外，將在3月27日推出的紀錄片《BTS：天團回歸》預告已經公開，記錄7人退伍後在洛杉磯重聚、重新磨合的幕後過程，BTS坦言他們離開舞台太久，一度不知道該怎麼重新出發，隊長RM表示：「我們在努力找出BTS的本質，這件事或許只有我們做得到。」自2013年出道以來，BTS迅速成為全球現象級團體，成員陸續入伍後暫停團體活動，直至去年全數退伍，退伍後，他們在洛杉磯熟悉的創作空間重聚，投入新專輯製作，RM感慨：「我人生一半的時間都跟他們在一起，像家人一般的朋友。」經過分離與個人歷練，成員們需從創作節奏到合作方式重新適應。面對被百萬粉絲視為「十年一遇」的回歸，BTS成員在鏡頭前坦言離開舞台太久，潮流不斷變化，不能原地踏步，他們直接面對挑戰，包括如何重新出發、不被過去限制，並共同邁向下個階段。BTS新專輯《ARIRANG》強調真實呈現當下狀態，即使在壓力與懷疑中，RM表示：「我們在努力找出BTS的本質，這件事或許只有我們做得到。」透過反覆討論與調整，團體將真實心境注入音樂，逐步找回默契。紀錄片由導演Bao Nguyen執導，HYBE與This Machine聯合製作，記錄重聚過程並回顧成長歷程，Jimin說：「我們終於回到註定的地方。」紀錄片《BTS：天團回歸》於3月27日在Netflix全球上線。時間：3月27日直播：（全球同步直播）