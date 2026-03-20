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▲韓國天團BTS（如圖）在新專輯裡加入韓國傳統元素，將韓國國寶第29號「聖德大王神鐘」的聲音永遠收錄在專輯裡。（圖／美聯社／達志影像）

BTS明（21）日在韓國首爾光化門廣場免費開唱，曲目是新專輯《ARIRANG》裡的歌曲，第6首曲目〈No. 29〉讓許多粉絲好奇，怎麼在一聲鐘聲之後就沒聲音，是不是音軌壞掉？其實不是沒聲音，而是音頻較低，需戴上品質好的耳機，把音量調大，會聽見一段悠遠的嗡鳴，這是來自韓國國寶第29號「聖德大王神鐘」（又稱愛米爾鐘）的真實鐘聲。根據韓國國家遺產官網，聖德大王神鐘是韓國現存最大、最完美的統一新羅時代梵鐘，重達18.9噸。它最著名的特色就是獨特的「共鳴餘音」，鐘聲低沉且悠長，頻率極低。一般的手機外放喇叭很難完美呈現這種超低頻率的環境音，才導致許多聽眾誤以為這是一首無聲的歌曲。只有透過耳機，才能真正感受到那股直擊靈魂的低頻震動。這段珍貴的鐘聲，源自2025年韓國國立慶州博物館舉行的「打音調查公開會」，那是這口古鐘在靜默了22年後再次敲響，而BTS特別將這段跨越千年的聲響，永遠封存在專輯裡。聽著〈No. 29〉中悠遠的迴盪，背後其實藏著一段令人鼻酸的傳奇故事。西元8世紀，新羅景德王為了感念父親聖德王的功績，決定鎔鑄一口巨大的銅鐘。直到其子惠恭王接棒，終於在西元771年完成了這口曠世巨作。傳說當年鑄鐘屢屢失敗，直到有位僧人夢見神明指示，必須將一名純潔的女嬰作為布施投入高溫熔爐中，鐘才得以鑄成。此後，每當敲擊這口鐘，發出的「嗡——」聲，聽起來就像是嬰兒在啼哭呼喚著媽媽，韓語發音近似「Emille」，因此又被俗稱為愛米爾鐘。拋開悲劇色彩，這口鐘的頂部有韓國銅鐘獨有的音筒，能像排氣管一樣過濾雜音，造就了它純淨、久久不散的餘音。BTS的流行音樂專輯，也有韓國傳統底蘊，他們刻意將〈No. 29〉的製作名單留白。沒有主唱、沒有現代樂器，因為這首曲子的演唱者是歷史，製作人就是時間。讓莊嚴的鐘聲，在喧囂的現代流行樂中，為聽眾提供了一個洗滌心靈、與古老歷史對話的寧靜時刻。下次播放到〈No. 29〉時，記得戴上耳機，閉上眼睛，靜靜感受這來自1250年前的悸動與悲鳴吧。