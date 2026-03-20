流行樂壇王者防彈少年團（BTS）將於明（21）日在首爾光化門廣場舉辦盛大的《ARIRANG》回歸演唱會。這場預計吸引26萬人湧入的戶外大秀，雖然看似是讓粉絲免費參與的街頭狂歡，但千萬別以為他們虧大了！透過Netflix全球直播與強大的原創IP，這14首新歌的演出，背後其實牽動著堪稱天價的版權收益與龐大商機。根據韓國文化觀光研究院估計，這場演出可帶動的周邊經濟產值，估計可達1.2兆韓元（約合新台幣200億元）。
表面是免費開唱 背後是190國的轉播版稅
BTS在光化門演唱會最驚人的變現能力是全球觸及率，雖然現場不收門票，但透過Netflix向全球190個國家實況轉播，就必須收190個國家的版稅。根據韓國音樂著作權協會（簡稱「音著協」）的聲明，針對這場光化門演唱會，協會已經啟動了「公演使用費」的結算機制。
音著協指出，當這14首新歌透過串流平台同步播送到全世界190個國家數百萬個螢幕上時，每一次的推播與觀看，都在為BTS創造龐大的數位公演版權收入。去（2025）年韓國整體公演使用費已高達600億韓元，而BTS這次的全球轉播，也會為韓國今年的版稅市場再注入一劑強心針。
BTS 7人皆是創作者 14首新歌就是14台印鈔機
BTS有這麼強大的吸金力，關鍵在於他們不僅僅是表演者，更是創作者。BTS全體7名成員RM、Jin、SUGA、j-hope、Jimin、V、Jung Kook都是音著協的正式會員。以這次的新主打歌〈SWIM〉為例，隊長RM就主導了整首歌的作詞，而新專輯《ARIRANG》光是預購量就突破了400萬張，除了演出版稅外，伴隨而來的實體重製版稅與串流平台的數位重製版稅，也有爆炸性成長。
也因為有健全的版稅機制，BTS的免費演唱會更像是一場震撼全球的頂級新品發表會。音著協野承諾，會當BTS最強後盾，確保成員們苦思創造的心血，能在全世界獲得正當且豐厚的報酬。
單場帶動1.2兆億韓元產值 為82場世界巡演鋪路
韓國文化觀光研究院估算，BTS在國內舉辦單場大型演唱會，結合周邊商品（MD）、粉絲食宿與交通消費，經濟連帶效益最高可達1.2兆億韓元（約合新台幣200億元）。而光化門的免費演出，也是為了接下來橫跨全球34個地區的82場世界巡演做暖身與宣傳。
BTS給了粉絲一個免費的浪漫夜晚，在商業佈局上，他們透過原創音樂的版權與Netflix的全球覆蓋率，將這場演出的價值最大化，這是世界級天團無可取代的吸金底氣。
《ARIRANG》完整曲目
〈Body to Body〉
〈Hooligan〉
〈Aliens〉
〈FYA〉
〈2.0〉
〈No. 29〉
〈SWIM〉
〈Merry Go Round〉
〈Normal〉
〈Like Animals〉
〈they don't know 'bout us〉
〈One More Night〉
〈Please〉
〈Into the Sun〉
《BTS THE COMEBACK 演唱會 | ARIRANG》
《BTS：天團回歸》紀錄片
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BTS在光化門演唱會最驚人的變現能力是全球觸及率，雖然現場不收門票，但透過Netflix向全球190個國家實況轉播，就必須收190個國家的版稅。根據韓國音樂著作權協會（簡稱「音著協」）的聲明，針對這場光化門演唱會，協會已經啟動了「公演使用費」的結算機制。
音著協指出，當這14首新歌透過串流平台同步播送到全世界190個國家數百萬個螢幕上時，每一次的推播與觀看，都在為BTS創造龐大的數位公演版權收入。去（2025）年韓國整體公演使用費已高達600億韓元，而BTS這次的全球轉播，也會為韓國今年的版稅市場再注入一劑強心針。
BTS 7人皆是創作者 14首新歌就是14台印鈔機
BTS有這麼強大的吸金力，關鍵在於他們不僅僅是表演者，更是創作者。BTS全體7名成員RM、Jin、SUGA、j-hope、Jimin、V、Jung Kook都是音著協的正式會員。以這次的新主打歌〈SWIM〉為例，隊長RM就主導了整首歌的作詞，而新專輯《ARIRANG》光是預購量就突破了400萬張，除了演出版稅外，伴隨而來的實體重製版稅與串流平台的數位重製版稅，也有爆炸性成長。
也因為有健全的版稅機制，BTS的免費演唱會更像是一場震撼全球的頂級新品發表會。音著協野承諾，會當BTS最強後盾，確保成員們苦思創造的心血，能在全世界獲得正當且豐厚的報酬。
單場帶動1.2兆億韓元產值 為82場世界巡演鋪路
韓國文化觀光研究院估算，BTS在國內舉辦單場大型演唱會，結合周邊商品（MD）、粉絲食宿與交通消費，經濟連帶效益最高可達1.2兆億韓元（約合新台幣200億元）。而光化門的免費演出，也是為了接下來橫跨全球34個地區的82場世界巡演做暖身與宣傳。
BTS給了粉絲一個免費的浪漫夜晚，在商業佈局上，他們透過原創音樂的版權與Netflix的全球覆蓋率，將這場演出的價值最大化，這是世界級天團無可取代的吸金底氣。
《ARIRANG》完整曲目
〈Body to Body〉
〈Hooligan〉
〈Aliens〉
〈FYA〉
〈2.0〉
〈No. 29〉
〈SWIM〉
〈Merry Go Round〉
〈Normal〉
〈Like Animals〉
〈they don't know 'bout us〉
〈One More Night〉
〈Please〉
〈Into the Sun〉
《BTS THE COMEBACK 演唱會 | ARIRANG》
- 形式：現場直播特別節目
- 觀看平台：Netflix
- 首播時間：2026年3月21日台灣時間晚間7點（
韓國時間晚點8點）
- 導演：Hamish Hamilton
- 監製：HYBE、BIGHIT MUSIC、Guy Carrington、Garrett English、Kevin Hermanson
- 製作公司：Done + Dusted
《BTS：天團回歸》紀錄片
- 觀看平台：Netflix
- 上線時間：2026年3月27日
- 導演：Bao Nguyen
- 監製：Mark Blatty、Melissa Robledo、Seonjeong Shin、Nicole Kim、Kyewon Suh、James Shin
- 製片：Jane Cha Cutler、Bao Nguyen、R.J. Cutler、Elise Pearlstein、Trevor Smith、Choongeon Lee、Namjo Kim、Se Jun Lee
- 製作公司：This Machine、HYBE、EAST Films