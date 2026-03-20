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▲BTS於3月21日在光化門的合體演出，Netflix將同步開直播，3月27日也將推出紀錄片。（圖／Netflix提供）

形式：現場直播特別節目



觀看平台：Netflix



首播時間：2026年3月21日台灣時間晚間7點（ 韓國時間晚點8點）



導演：Hamish Hamilton



監製：HYBE、BIGHIT MUSIC、Guy Carrington、Garrett English、Kevin Hermanson



製作公司：Done + Dusted



觀看平台：Netflix



上線時間：2026年3月27日



導演：Bao Nguyen



監製：Mark Blatty、Melissa Robledo、Seonjeong Shin、Nicole Kim、Kyewon Suh、James Shin



製片：Jane Cha Cutler、Bao Nguyen、R.J. Cutler、Elise Pearlstein、Trevor Smith、Choongeon Lee、Namjo Kim、Se Jun Lee



製作公司：This Machine、HYBE、EAST Films



流行樂壇王者防彈少年團（BTS）將於明（21）日在首爾光化門廣場舉辦盛大的《ARIRANG》回歸演唱會。這場預計吸引26萬人湧入的戶外大秀，雖然看似是讓粉絲免費參與的街頭狂歡，但千萬別以為他們虧大了！透過Netflix全球直播與強大的原創IP，這14首新歌的演出，背後其實牽動著堪稱天價的版權收益與龐大商機。根據韓國文化觀光研究院估計，這場演出可帶動的周邊經濟產值，估計可達1.2兆韓元（約合新台幣200億元）。BTS在光化門演唱會最驚人的變現能力是全球觸及率，雖然現場不收門票，但透過Netflix向全球190個國家實況轉播，就必須收190個國家的版稅。根據韓國音樂著作權協會（簡稱「音著協」）的聲明，針對這場光化門演唱會，協會已經啟動了「公演使用費」的結算機制。音著協指出，當這14首新歌透過串流平台同步播送到全世界190個國家數百萬個螢幕上時，每一次的推播與觀看，都在為BTS創造龐大的數位公演版權收入。去（2025）年韓國整體公演使用費已高達600億韓元，而BTS這次的全球轉播，也會為韓國今年的版稅市場再注入一劑強心針。BTS有這麼強大的吸金力，關鍵在於他們不僅僅是表演者，更是創作者。BTS全體7名成員RM、Jin、SUGA、j-hope、Jimin、V、Jung Kook都是音著協的正式會員。以這次的新主打歌〈SWIM〉為例，隊長RM就主導了整首歌的作詞，而新專輯《ARIRANG》光是預購量就突破了400萬張，除了演出版稅外，伴隨而來的實體重製版稅與串流平台的數位重製版稅，也有爆炸性成長。也因為有健全的版稅機制，BTS的免費演唱會更像是一場震撼全球的頂級新品發表會。音著協野承諾，會當BTS最強後盾，確保成員們苦思創造的心血，能在全世界獲得正當且豐厚的報酬。韓國文化觀光研究院估算，BTS在國內舉辦單場大型演唱會，結合周邊商品（MD）、粉絲食宿與交通消費，經濟連帶效益最高可達1.2兆億韓元（約合新台幣200億元）。而光化門的免費演出，也是為了接下來橫跨全球34個地區的82場世界巡演做暖身與宣傳。BTS給了粉絲一個免費的浪漫夜晚，在商業佈局上，他們透過原創音樂的版權與Netflix的全球覆蓋率，將這場演出的價值最大化，這是世界級天團無可取代的吸金底氣。