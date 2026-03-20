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▲BTS即將於今日以新專輯《ARIRANG》，並在明日於光化門開唱。（圖／X@bts_bighit）

韓國天團BTS（防彈少年團）將於明（21）日在首爾光化門廣場舉行免費演唱會《BTS THE COMEBACK 演唱會 | ARIRANG》，並透過Netflix全球同步直播。然而，這場演唱會，也讓許多人好奇為什麼會選在光化門舉辦時隔3年9個月的復出表演，其實也跟他們的新專輯《ARIRANG（阿里郎）》有關。據悉這張專輯靈感來自有600年歷史的民謠〈阿里郎〉，結合了韓國文化歷史與現代流行，在一樣是歷史性代表、象徵國門的光化門復出，也證明了他們「王者回歸」的全新里程碑。《NOWNEWS今日新聞》也為各位讀者介紹BTS選在光化門開唱的原因，以及其背後的文化脈絡。BTS免費演唱會的活動地點位於首爾最熱鬧經典之一的光化門廣場，這也是該地點首次舉辦歌手單獨公演。光化門廣場位於韓國首爾的心臟地帶，不只具有「國家象徵」的地位，還象徵著韓國的國門，被視為首爾的中心和「王之大道」。BTS選擇此地也代表著他們作為「國寶級歌手」的「王者回歸」，並承接過去2020年在景福宮進行的表演，結合K-POP與韓國文化遺產的大型演出，象徵「7人完整體」的強勢回歸，為韓國文化歷史寫下新篇章。除此之外，BTS這次的新專輯《ARIRANG（阿里郎）》，是以600年歷史的韓國代表性民謠〈阿里郎（아리랑）〉為靈感，Logo也是採取〈阿里郎〉的韓文初聲符號「ㅇ、ㄹ、ㄹ」，透過將韓國文化符號融入現代流行音樂，將韓國特色推廣至全世界。而這也是他們選在同樣具有歷史意義的光化門開唱的另一個原因，象徵在音樂旅程中跨越「阿里郎嶺（代表困難過程）」，開啟下一個新篇章。光化門作為朝鮮王朝第一正宮「景福宮」的正門，不僅是一座建築，更是大韓民族「重生與自尊」的象徵。門名取自《尚書》「文明大光，兼容並蓄」之意，象徵君王的教化光輝普照四方。然而，光化門的歷史卻非常坎坷，它在壬辰倭亂中被焚毀、日治時期又因殖民統治被強行拆遷，甚至在韓戰再度受損。如今看到的光化門，已是歷經多次考證與數位復原後的成果，當你站在門口，背後是古色古香的宮殿，眼前卻是首爾最忙碌的摩天大樓，就跟「一秒穿越時空」一樣，完美融合了歷史與現代。乘載著歷史的光化門，位於歷史政治中心「六曹街」，象徵韓國國門，不僅連結過去與現在，也是韓國民主集會的象徵地點，設有世宗大王與李舜臣將軍銅像，是融合文化、歷史與現代活力樞紐的首爾重要地標之一。而這次BTS在被稱為「王之大道」的光化門舉辦睽違3年9個月的演唱會，也象徵了他們的「王者回歸」，開啟新篇章的重要里程碑！